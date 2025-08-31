https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/assan-group-sirketi-altinda-faaliyet-gosteren-sirket-sahibi-ve-genel-muduru-tutuklandi-1098965329.html

ASSAN Group şirketi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve genel müdürü tutuklandı

ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 31.08.2025, Sputnik Türkiye

ASSAN Group’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyada şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlanan iki isim, sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Yapılan sorguların ardından mahkeme, Emin Öner hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçlarından tutuklama kararı verdi. Gürcan Okumuş ise 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçundan tutuklandı.

