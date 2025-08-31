ASSAN Group şirketi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve genel müdürü tutuklandı

Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 31.08.2025, Sputnik Türkiye
ASSAN Group’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyada şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlanan iki isim, sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Yapılan sorguların ardından mahkeme, Emin Öner hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçlarından tutuklama kararı verdi. Gürcan Okumuş ise 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçundan tutuklandı.
20:41 31.08.2025
ASSAN Grup
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ASSAN Group’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyada şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlanan iki isim, sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Yapılan sorguların ardından mahkeme, Emin Öner hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçlarından tutuklama kararı verdi.
Gürcan Okumuş ise 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma' suçundan tutuklandı.
TÜRKİYE
FETÖ bağlantılı askeri casusluk soruşturması: 10 şirkete kayyum atandı
27 Ağustos, 18:56
