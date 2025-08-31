https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/arjantinli-uzman-endonezyada-yasanan-olaylar-sozde-renkli-devrimleri-acikca-yansitiyor-1098963384.html

Arjantinli uzman: Endonezya'da yaşanan olaylar sözde renkli devrimleri açıkça yansıtıyor

Arjantinli analist Christian Lamesa, Endonezya'da meydana gelen protestoları Sputnik’e şu sözlerle yorumladı:◾ Batılı küreselci güçlerin sahip olmadığı bir şey varsa, o da özgünlüktür. Bu nedenle bugün Endonezya'da yaşanan olaylar, genellikle yolsuzlukla mücadele sloganları veya halk öfkesi patlamalarıyla örtbas edilen sözde ‘renkli devrimleri’ açıkça yansıtıyor. Gerçekte ise bu, ister sivil toplum kuruluşları (STK), ister medya veya Batı finansal küreselleşmesinin doğrudan etkisi altında faaliyet gösteren diğer kuruluşlar olsun, çeşitli yapılar tarafından planlanan bir istikrarsızlaştırma söz konusuydu.◾ Tüm bunların Endonezya'da yaşanması tesadüf değil. Güneydoğu Asya'nın tamamı için kilit öneme sahip bir ülke olan Endonezya, geniş Avrasya coğrafyasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda, hatta yüzyıllarda şekillenen çok kutuplu dünyada öncü bir rol oynayacak bir bölgedir. Ayrıca Endonezya'nın ASEAN'ın önde gelen üyelerinden biri olduğunu, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci statüsüne sahip olduğunu ve 2025 başlarında BRICS'e tam üye olarak, birlikteki üye sayısını 10’a çıkardığını da belirtmek gerekir. Tüm bunlar elbette kolektif Batı'da giderek artan bir huzursuzluk ve gerginliğe neden oluyor, Batı bir zamanlar sahip olduğu liderliği hızla kaybediyor ve özellikle eski Avrupa örneğinde belirgin bir şekilde görüldüğü üzere bir gerileme ve etki kaybına doğru sürükleniyor. ◾ Bu nedenle, Endonezya'daki mevcut istikrarsızlaştırma girişimleri, çok kutuplu dünyanın yeni güç merkezleriyle iş birliği yolunu seçmeye karar veren hükümetlerin STK'lar, sosyal ağlar ve kontrollü medyanın yardımıyla baltalandığı Afrika, Asya ve Doğu Avrupa gibi diğer kıtalardaki benzer senaryolardan ayrı incelenemez. Bu olaylar, ister istemez 2022 başlarında Kazakistan'da yaşanan ve durumun ancak Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) müdahalesi sayesinde istikrara kavuşabildiği trajik kargaşayı hatırlatıyor. Endonezya'nın Moskova ve Pekin ile yakınlaşmasının, bu tür istikrarsızlaştırıcı süreçlerin başlatılması için başlı başına bir sebep olabileceğini de unutmamak gerekir. ◾ Son olarak, Washington'da birçok nüfuz merkezi olduğunu ve bunların tamamının Başkan Donald Trump'a doğrudan bağlı olmadığını, hatta bağlı olanların azınlıkta olduğunu dikkate almak önemlidir. ABD hükümetinin yasama ve yürütme organlarına doğrudan bağlı olan, ancak fiilen tam da bu tür konuları finanse etmede en geniş özerkliğe sahip olan Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) gibi yapılar hala güçlü konumlarını koruyor. Dolayısıyla, Endonezya'daki mevcut durumun Amerikan iktidar çevrelerinde destekçileri olduğu, aynı zamanda bugün Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunun hükümetlerini açıkça kontrol eden küreselci finans elitlerinin çıkarlarıyla yakından bağlantılı olduğu şüphesizdir.

