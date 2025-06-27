https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/avrasya-ekonomik-birligi-endonezya-ile-muzakereler-yakin-zamanda-tamamlanacak-1097375848.html
Avrasya Ekonomik Birliği: Endonezya ile müzakereler yakın zamanda tamamlanacak
Avrasya Ekonomik Birliği: Endonezya ile müzakereler yakın zamanda tamamlanacak
Sputnik Türkiye
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Endonezya ile yürütülen müzakerelerin yakında tamamlanacağını duyurdu 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T04:30+0300
2025-06-27T04:30+0300
2025-06-27T04:30+0300
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endonezya
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Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Koleji Başkanı Bakıtjan Sagintayev, Endonezya ile serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik müzakerelerin son aşamaya geldiğini, ayrıca Hindistan, Tunus ve Ürdün ile de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sagintayev, Avrasya Ekonomik Forumu'nun genel kurul oturumunda, "Endonezya ile yürütülen müzakereler nihai aşamaya ulaştı. Hindistan, Tunus ve Ürdün ile de çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu. Minsk 2025 yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan'dan oluşan AEB'ye başkanlık edecek. Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısıyla aynı zamana denk gelen Avrasya Ekonomik Forumu 26-27 Haziran tarihleri arasında Minsk'te gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/avrupa-komisyonu-uyesi-kubilius-rusya-ile-catisma-durumunda-abnin-yilda-3-milyon-ihaya-ihtiyaci-1097375288.html
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avrasya ekonomik birliği (aeb), endonezya, aek
avrasya ekonomik birliği (aeb), endonezya, aek
Avrasya Ekonomik Birliği: Endonezya ile müzakereler yakın zamanda tamamlanacak
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Endonezya ile yürütülen müzakerelerin yakında tamamlanacağını duyurdu
Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Koleji Başkanı Bakıtjan Sagintayev, Endonezya ile serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik müzakerelerin son aşamaya geldiğini, ayrıca Hindistan, Tunus ve Ürdün ile de çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sagintayev, Avrasya Ekonomik Forumu'nun genel kurul oturumunda, "Endonezya ile yürütülen müzakereler nihai aşamaya ulaştı. Hindistan, Tunus ve Ürdün ile de çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Minsk 2025 yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan'dan oluşan AEB'ye başkanlık edecek. Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısıyla aynı zamana denk gelen Avrasya Ekonomik Forumu 26-27 Haziran tarihleri arasında Minsk'te gerçekleştirilecek.