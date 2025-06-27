https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/avrasya-ekonomik-birligi-endonezya-ile-muzakereler-yakin-zamanda-tamamlanacak-1097375848.html

Avrasya Ekonomik Birliği: Endonezya ile müzakereler yakın zamanda tamamlanacak

Avrasya Ekonomik Birliği: Endonezya ile müzakereler yakın zamanda tamamlanacak

Sputnik Türkiye

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Endonezya ile yürütülen müzakerelerin yakında tamamlanacağını duyurdu 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T04:30+0300

2025-06-27T04:30+0300

2025-06-27T04:30+0300

dünya

avrasya ekonomik birliği (aeb)

endonezya

aek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101420/55/1014205571_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_725744b7ac4fce9fe27a12136f42f1ad.jpg

Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) Koleji Başkanı Bakıtjan Sagintayev, Endonezya ile serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik müzakerelerin son aşamaya geldiğini, ayrıca Hindistan, Tunus ve Ürdün ile de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sagintayev, Avrasya Ekonomik Forumu'nun genel kurul oturumunda, "Endonezya ile yürütülen müzakereler nihai aşamaya ulaştı. Hindistan, Tunus ve Ürdün ile de çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu. Minsk 2025 yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan'dan oluşan AEB'ye başkanlık edecek. Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısıyla aynı zamana denk gelen Avrasya Ekonomik Forumu 26-27 Haziran tarihleri arasında Minsk'te gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/avrupa-komisyonu-uyesi-kubilius-rusya-ile-catisma-durumunda-abnin-yilda-3-milyon-ihaya-ihtiyaci-1097375288.html

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrasya ekonomik birliği (aeb), endonezya, aek