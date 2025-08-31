https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/arda-guler-maca-damga-vurdu-2-gol-bir-iptal-ve-genc-yildiz-paylasimi-1098956365.html
Arda Güler maça damga vurdu: 2 gol, bir iptal ve 'Genç Yıldız' paylaşımı
Arda Güler maça damga vurdu: 2 gol, bir iptal ve 'Genç Yıldız' paylaşımı
La Liga'da Real Madrid, Mallorca'yı 2-1 mağlup ederken Arda Güler performansıyla maça damga vurdu. Milli yıldızın iptal edilen golü, İspanya'da gündem oldu...
İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Mallorca’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, attığı kafa golüyle maça damga vurdu. 37. dakikada eşitliği getiren isim olan Arda’nın 55. dakikadaki golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Mbappe’nin de iki golü ofsayt nedeniyle sayılmazken, İspanyol basını kararları manşetlerine taşıdı. Marca “Madrid, VAR’a rağmen geri döndü” ifadelerini kullanırken Mundo Deportivo ve El Pais, Arda Güler’in oyuna etkisini ve iptal edilen gol sonrası yaşanan tepkiyi öne çıkardı.Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 72. dakikada oyundan çıkan milli yıldız için Real Madrid’in 53 milyon takipçisi olan resmi hesabı “Genç Yıldız” paylaşımı yaptı.
Arda Güler maça damga vurdu: 2 gol, bir iptal ve 'Genç Yıldız' paylaşımı
15:00 31.08.2025 (güncellendi: 15:41 31.08.2025)
La Liga’da Real Madrid, Mallorca’yı 2-1 mağlup ederken Arda Güler performansıyla maça damga vurdu. Milli yıldızın iptal edilen golü, İspanya’da gündem oldu. Real Madrid resmi hesabından Arda’nın fotoğrafıyla “genç yıldız” paylaşımı yaparak taraftarlarını heyecanlandırdı.
İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonunun 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Mallorca’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, attığı kafa golüyle maça damga vurdu.
37. dakikada eşitliği getiren isim olan Arda’nın 55. dakikadaki golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Mbappe’nin de iki golü ofsayt nedeniyle sayılmazken, İspanyol basını kararları manşetlerine taşıdı.
Marca “Madrid, VAR’a rağmen geri döndü” ifadelerini kullanırken Mundo Deportivo ve El Pais, Arda Güler’in oyuna etkisini ve iptal edilen gol sonrası yaşanan tepkiyi öne çıkardı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 72. dakikada oyundan çıkan milli yıldız için Real Madrid’in 53 milyon takipçisi olan resmi hesabı “Genç Yıldız” paylaşımı yaptı.