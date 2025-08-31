Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/ahmet-hakan-maket-tasima-fotografinin-onuru-gururu-haysiyeti-1098952358.html
Ahmet Hakan: Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti
Ahmet Hakan: Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, gündem olan "maket taşıma" konusunu köşesine taşıdı. Hakan "Ben Bakan Güler ve Oramiral Tatlıoğlu’nun o fotoğraflarına... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T12:46+0300
2025-08-31T12:46+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
recep tayyip erdoğan
yaşar güler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098952622_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_17d1b64d7f7cfd2bf50018c636758c4d.jpg
Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde son günlerde siyasette gündem olan "maket taşıma" konusunu değerlendirdi. Hakan köşesinde şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/cumhurbaskani-erdogan-guclu-turkiye-guclu-ordu-siarimizi-insallah-tum-katmanlariyla-adim-adim-1098942872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098952622_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c08f2615a6549692944763fcaaad1bce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, yaşar güler
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, yaşar güler

Ahmet Hakan: Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti

12:46 31.08.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAhmet Hakan: Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti
Ahmet Hakan: Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan, gündem olan "maket taşıma" konusunu köşesine taşıdı. Hakan "Ben Bakan Güler ve Oramiral Tatlıoğlu’nun o fotoğraflarına baktığımda...Haysiyet dolu, onur dolu bir hareket görüyorum" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde son günlerde siyasette gündem olan "maket taşıma" konusunu değerlendirdi. Hakan köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sonra yalan ortaya çıktı. Masa taşıma falan yok. Peki ne var? Maket taşıma var. Bu sefer de 'koskoca general maket mi taşır' falan demeye başladılar. Maket taşıma olayının aslı faslı şu: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu... Kendi düzenledikleri bir törende...

Türkiye’nin yapacağı 'milli savaş gemisi'nin maketini, törene katılanlar daha iyi görebilsinler diye kaldırmışlar, taşımışlar, bir süre de ellerinde tutmuşlar.

Ben Bakan Güler ve Oramiral Tatlıoğlu’nun o fotoğraflarına baktığımda... Haysiyet dolu, onur dolu bir hareket görüyorum. 'Bakın! Biz işte böyle uçak gemisi yapacağız' diyen bir gururu görüyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz
Dün, 17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала