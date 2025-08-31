Ahmet Hakan: Maket taşıma fotoğrafının onuru, gururu, haysiyeti

"Sonra yalan ortaya çıktı. Masa taşıma falan yok. Peki ne var? Maket taşıma var. Bu sefer de 'koskoca general maket mi taşır' falan demeye başladılar. Maket taşıma olayının aslı faslı şu: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu... Kendi düzenledikleri bir törende...

Türkiye’nin yapacağı 'milli savaş gemisi'nin maketini, törene katılanlar daha iyi görebilsinler diye kaldırmışlar, taşımışlar, bir süre de ellerinde tutmuşlar.

Ben Bakan Güler ve Oramiral Tatlıoğlu’nun o fotoğraflarına baktığımda... Haysiyet dolu, onur dolu bir hareket görüyorum. 'Bakın! Biz işte böyle uçak gemisi yapacağız' diyen bir gururu görüyorum."