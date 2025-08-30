https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/zaharova-sansolye-merzin-rusyaya-yonelik-aciklamasina-yanit-verdi-psikiyatrlarin-bakmasi-gereken-1098942421.html
Zaharova, Şansölye Merz'in Rusya'ya yönelik açıklamasına yanıt verdi: 'Psikiyatrların bakması gereken bir durum'
Zaharova, Şansölye Merz’in Rusya’ya yönelik açıklamasına yanıt verdi: 'Psikiyatrların bakması gereken bir durum'
30.08.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdiği bir röportajda, Alman Şansölyesi Friedrich Merz’in Rusya’nın sosyal ağlar aracılığıyla Almanya’nın iç işlerine müdahale ettiği iddiasının ‘absürt’ olduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova, Merz’in Almanya ile Rusya arasındaki çatışmadan söz ettiğini ve bunu Moskova’nın sözde istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle, yani ‘sosyal ağlar üzerinden müdahale’ ile ilişkilendirdiğini belirterek, “Sayısız can kaybına ve Minsk Anlaşmaları’nın ihlallerine rağmen Berlin Ukrayna’yı silahlandırmaya devam ediyor ancak şansölyenin kaygıları yalnızca ‘sosyal medyadaki kedilerden gelen tehditlerle’ sınırlı kalıyor” dedi.Almanya Şansölyesi Merz, Fransız televizyon kanalı LCI’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın şu anda Rusya ile çatışma halinde olduğunu söylemişti. Merz, Rusya’nın ülkesinin büyük bölümünü kamuoyunu etkilemeye yönelik, 'düzenli olarak' sosyal ağlar üzerinden yürütülen operasyonlarla istikrarsızlaştırdığını iddia etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdiği bir röportajda, Alman Şansölyesi Friedrich Merz’in Rusya’nın sosyal ağlar aracılığıyla Almanya’nın iç işlerine müdahale ettiği iddiasının ‘absürt’ olduğunu söyledi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bence bu artık psikiyatrlara gösterilmesi gereken bir durum. Almanya üç yıldır neo-Nazi Kiev rejimine silah, ağır askerî teçhizat dahil, sevk ediyor ama burada sosyal ağlardan endişe duyuyorlar.
Zaharova, Merz’in Almanya ile Rusya arasındaki çatışmadan söz ettiğini ve bunu Moskova’nın sözde istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle, yani ‘sosyal ağlar üzerinden müdahale’ ile ilişkilendirdiğini belirterek, “Sayısız can kaybına ve Minsk Anlaşmaları’nın ihlallerine rağmen Berlin Ukrayna’yı silahlandırmaya devam ediyor ancak şansölyenin kaygıları yalnızca ‘sosyal medyadaki kedilerden gelen tehditlerle’ sınırlı kalıyor” dedi.
Almanya Şansölyesi Merz, Fransız televizyon kanalı LCI’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın şu anda Rusya ile çatışma halinde olduğunu söylemişti. Merz, Rusya’nın ülkesinin büyük bölümünü kamuoyunu etkilemeye yönelik, 'düzenli olarak' sosyal ağlar üzerinden yürütülen operasyonlarla istikrarsızlaştırdığını iddia etmişti.