ABD’nin Rusya’daki insan hakları durumuna ilişkin raporunun asılsız suçlamalardan ibaret olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özellikle 'Rus silahlı kuvvetleri ve yetkililerinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, Ukraynalı sivillere işkence ve yasa dışı infaz uyguladığı' yönündeki iddiaların saçma iftiralar olduğunu belirtti.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova, “Washington bürokrasisinin böylesi dezenformasyonu üretmesi, hala eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin başlattığı ivmeyle sürüyor. Bu yönetim sözde demokratik değerleri öğretici bir üslupla yaymaya kendini kaptırırken, himaye ettiği neo-Nazi Kiev rejiminin otoriter ve baskıcı doğasına göz yummaktan geri durmuyordu. Üstelik eski başkanın görev süresinin son gününe kadar Kiev’e Amerikan saldırı silahları sağlanmaya devam edildi” dedi.Zaharova açıklamasını, "Donald Trump döneminde ABD dış politikasının sağlıklı bir yöne evrilmesinin, Washington’un son on yıllarda kendisine büyük bir hevesle biçtiği ‘küresel insan hakları bekçisi’ rolünü gereksiz görüp terk etmesiyle sonuçlanacağını umuyoruz” cümleleriyle tamamladı.'ABD, Ukrayna'daki biyolaboratuvarların faaliyetleriyle ilgilenmeye başladı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikan makamlarının herhangi bir net tepki vermemesine ve uzun zaman geçmesine rağmen, Ukrayna'daki biyolaboratuvarlarla ilgili sorularının Amerikan uzman çevrelerince duyulduğunu ve artık bu konuyla aktif olarak ilgilenmeye başladıklarını ifade etti. Zaharova'nın bu açıklaması, bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı.Zaharova açıklamasında, Rusya’nın uluslararası toplumun dikkatini defalarca kez ABD’nin ulusal toprakları dışındaki faaliyetlerine, özellikle Ukrayna’daki çalışmalarına çektiğini hatırlattı. Zaharova özellikle Özel Askeri Operasyon sırasında ortaya çıkan ve Biyolojik ve Toksin Silahlarının Yasaklanması Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelen Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programlarının yürütülmesiyle ilgili belgelerin geniş çapta kamuoyuna aktarıldığını söyledi.

