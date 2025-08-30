https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/unlu-sef-cilt-kanserine-yakalandigini-acikladi-1098942167.html
Ünlü şef cilt kanserine yakalandığını açıkladı
Ünlü şef cilt kanserine yakalandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü şef Gordon Ramsay, kulağının altındaki dikişli yara izini sosyal medyada paylaşarak cilt kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Hayranlarına ise güneşten... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T16:46+0300
2025-08-30T16:46+0300
2025-08-30T16:53+0300
gordon ramsay
güneş
cilt kanseri
ameliyat
güneş kremi
yaşam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941875_0:279:3279:2123_1920x0_80_0_0_7854e3b25468ddfa06a8a0097b3853ce.jpg
58 yaşındaki dünyaca ünlü şef, cumartesi günü sosyal medyada kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını açıkladı. Paylaşımına şu notu düştü: “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…”Ramsay, doktorlarına teşekkür ederek sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi. Uzmanlardan hatırlatma: Erken teşhis önemliKanser Araştırmaları UK de Ramsay’in gönderisine yorum yaparak şu uyarıyı yaptığı “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajı da büyük yankı uyandırdı.Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri. Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmak en önemli risk faktörlerinden biri olarak gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/tehlikenin-farkinda-misiniz-pasif-sigara-dumanina-maruz-kalma-meme-kanserine-yakalanma-riskini-1098917265.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941875_37:0:3240:2402_1920x0_80_0_0_09f4285560556012d31410a4b5f0dd90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gordon ramsay, güneş, cilt kanseri, ameliyat, güneş kremi
gordon ramsay, güneş, cilt kanseri, ameliyat, güneş kremi
Ünlü şef cilt kanserine yakalandığını açıkladı
16:46 30.08.2025 (güncellendi: 16:53 30.08.2025)
Ünlü şef Gordon Ramsay, kulağının altındaki dikişli yara izini sosyal medyada paylaşarak cilt kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Hayranlarına ise güneşten korunmaları için önemli bir uyarıda bulundu.
58 yaşındaki dünyaca ünlü şef, cumartesi günü sosyal medyada kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını açıkladı. Paylaşımına şu notu düştü: “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…”
Ramsay, doktorlarına teşekkür ederek sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi.
Uzmanlardan hatırlatma: Erken teşhis önemli
Kanser Araştırmaları UK de Ramsay’in gönderisine yorum yaparak şu uyarıyı yaptığı “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajı da büyük yankı uyandırdı.
Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri. Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmak en önemli risk faktörlerinden biri olarak gösteriliyor.