Ünlü şef cilt kanserine yakalandığını açıkladı
Ünlü şef cilt kanserine yakalandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü şef Gordon Ramsay, kulağının altındaki dikişli yara izini sosyal medyada paylaşarak cilt kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Hayranlarına ise güneşten korunmaları için önemli bir uyarıda bulundu.
58 yaşındaki dünyaca ünlü şef, cumartesi günü sosyal medyada kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını açıkladı. Paylaşımına şu notu düştü: “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…”Ramsay, doktorlarına teşekkür ederek sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi. Uzmanlardan hatırlatma: Erken teşhis önemliKanser Araştırmaları UK de Ramsay’in gönderisine yorum yaparak şu uyarıyı yaptığı “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajı da büyük yankı uyandırdı.Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri. Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmak en önemli risk faktörlerinden biri olarak gösteriliyor.
16:46 30.08.2025 (güncellendi: 16:53 30.08.2025)
Ünlü şef Gordon Ramsay, kulağının altındaki dikişli yara izini sosyal medyada paylaşarak cilt kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Hayranlarına ise güneşten korunmaları için önemli bir uyarıda bulundu.
58 yaşındaki dünyaca ünlü şef, cumartesi günü sosyal medyada kulağının hemen altındaki dikişli yara izini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını açıkladı. Paylaşımına şu notu düştü: “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…
Ramsay, doktorlarına teşekkür ederek sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi.

Uzmanlardan hatırlatma: Erken teşhis önemli

Kanser Araştırmaları UK de Ramsay’in gönderisine yorum yaparak şu uyarıyı yaptığı “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajı da büyük yankı uyandırdı.
Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın cilt kanseri türlerinden biri. Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmak en önemli risk faktörlerinden biri olarak gösteriliyor.
SAĞLIK
Tehlikenin farkında mısınız? Sadece 'içmemek' yetmiyor: Pasif içicilerin meme kanserine yakalanma riski yüzde 24 artıyor
Dün, 14:19
