https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ukraynada-eski-rada-baskani-parubiy-olduruldu-1098938718.html

Ukrayna’da Eski Rada Başkanı Parubiy öldürüldü

30.08.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098938561_0:261:676:641_1920x0_80_0_0_8ea7f7046788e8de1317c59836576ccc.jpg

Ukrayna medyasının haberine göre, Maydan darbesinin önde gelen figürlerinden Eski Rada Başkanı Andrey Parubiy, ülkenin batısındaki Lvov şehrinde uğradığı suikastla öldürüldü.Saldırının, bir kurye tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken saldırganın 8 el ateş açtığı ardından elektrikli bisikletle kaçtığı kaydedildi.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, olayı doğrularken, saldırganın yakalanması için failin bulunması için operasyonun başlatıldığını duyurdu.Parubiy hakkında neler biliniyor?

