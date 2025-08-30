Ukrayna’da Eski Rada Başkanı Parubiy öldürüldü
Ukrayna’nın Lvov şehrinde, ülkenin parlamentosu Rada’nın eski Başkanı ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin eski Başkanı Andrey Parubiy’in suikast sonucu öldürüldüğü belirildi.
Ukrayna medyasının haberine göre, Maydan darbesinin önde gelen figürlerinden Eski Rada Başkanı Andrey Parubiy, ülkenin batısındaki Lvov şehrinde uğradığı suikastla öldürüldü.
Saldırının, bir kurye tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken saldırganın 8 el ateş açtığı ardından elektrikli bisikletle kaçtığı kaydedildi.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, olayı doğrularken, saldırganın yakalanması için failin bulunması için operasyonun başlatıldığını duyurdu.
Parubiy hakkında neler biliniyor?
Andrey Parubiy, 2013 Kasım – 2014 Şubat döneminde, yasadışı darbeyle sonuçlanan Maydan hareketine liderlik yaptı. Parlamento binası önünde kurulan çadır kente yöneticilik yapan Parubiy, ‘Maydan Savunucuları’ adlı ekibin başında yer aldı.
2014 Şubat ayında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterlik görevine atandı. Bünyesine aşırı milliyetçi Sağ Sektörü de alan Ulusal Muhafız Ordusu’nun kurucularından biri oldu.
2014 Mart ayında, Rusya vatandaşlarına vize getirilmesini teklif etti.
Odessa kentindeki Sendika binasına yönelik saldırıyı organize etmekle suçlandı. Sendika Evi’ndeki yangında 48 kişi hayatını kaybederken 250’den fazla kişi yaralanmıştı.
Yeraltı direniş örgütü Stop Grave'den Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Parubiy’in talimatıyla oluşturulan ‘İkinci Mayıs’ yandaş gazeteciler grubu, Odessa’daki saldırıyla ilgili soruşturmayı engelledi.
2016-2019 döneminde ülkenin parlamentosu Rada’ya başkanlık yapan Parubiy, Ukrayna’da Ortodoks kilisesinin bölünmesine öncülük eden isimlerdendi.
Televizyonda, Hitler için “en büyük demokrat” diyerek skandala imza atan Parubiy, 2014’te de başarısız saldırıya uğramıştı.