https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolunde-1098937015.html
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Donbass’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolünde
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Donbass’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolünde
30.08.2025
2025-08-30T13:02+0300
2025-08-30T13:02+0300
2025-08-30T13:02+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098936857_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_48f8b5126983e85f62d730907d01d0a6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdükleri özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusu Ukrayna'da füze ve uçak sanayisi işletmeleri ile hava üsslerine yönelik hassas silahlar ve İHA’larla toplu saldırı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Cephenin tüm istikametlerinde ilerlemeye devam eden Rus askerleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kamışevaha köyünün kontrolünü ele geçirdi.Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 1390 asker, bir tank ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra, düşmana ait mühimmat ve İHA depolarını vurdu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 233 uçak tipi İHA düşürüldü.
2025
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098936857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bf5e8bf6da64ad5f1e8ed4fd117d7c0.jpg
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna’da füze ve uçak sanayisi işletmelerini hassas silahlarla vurduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhriyeti’ndeki bir yerleşim merkezinin daha düşman güçlerinden temizlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdükleri özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusu Ukrayna'da füze ve uçak sanayisi işletmeleri ile hava üsslerine yönelik hassas silahlar ve İHA’larla toplu saldırı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.
Cephenin tüm istikametlerinde ilerlemeye devam eden Rus askerleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kamışevaha köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 1390 asker, bir tank ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra, düşmana ait mühimmat ve İHA depolarını vurdu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 233 uçak tipi İHA düşürüldü.