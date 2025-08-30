Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Donbass’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolünde
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Donbass’ta bir yerleşim daha Rusya’nın kontrolünde
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'da füze ve uçak sanayisi işletmelerini hassas silahlarla vurduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk... 30.08.2025
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdükleri özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusu Ukrayna'da füze ve uçak sanayisi işletmeleri ile hava üsslerine yönelik hassas silahlar ve İHA’larla toplu saldırı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Cephenin tüm istikametlerinde ilerlemeye devam eden Rus askerleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kamışevaha köyünün kontrolünü ele geçirdi.Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 1390 asker, bir tank ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra, düşmana ait mühimmat ve İHA depolarını vurdu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 233 uçak tipi İHA düşürüldü.
Ukrayna'da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolünde

13:02 30.08.2025
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna’da füze ve uçak sanayisi işletmelerini hassas silahlarla vurduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhriyeti’ndeki bir yerleşim merkezinin daha düşman güçlerinden temizlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdükleri özel askeri operasyonun gidişatına dair güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusu Ukrayna'da füze ve uçak sanayisi işletmeleri ile hava üsslerine yönelik hassas silahlar ve İHA’larla toplu saldırı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu.
Cephenin tüm istikametlerinde ilerlemeye devam eden Rus askerleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kamışevaha köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 1390 asker, bir tank ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, 152 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerinin yanı sıra, düşmana ait mühimmat ve İHA depolarını vurdu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası, 4 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 233 uçak tipi İHA düşürüldü.
DÜNYA
Belçika, dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına karşı: ‘Mali istikrarsızlığa yol açar’
11:53
