130 milyon ışık yılı ötedeki galaksiden geldi: Astronomlar kaynağını buldu
130 milyon ışık yılı ötedeki galaksiden geldi: Astronomlar kaynağını buldu
Gökyüzünde olağanüstü güçlü bir radyo sinyali keşfedildi. RBFLOAT adı verilen bu hızlı radyo patlaması, Güneş'in 4 günde yaydığı enerjiyi bir an içinde uzaya... 30.08.2025
Bilim insanları, olağanüstü güçlü bir radyo sinyali olan RBFLOAT’ı kaydetti. Bu patlama, Güneş’in 4 günde yaydığı enerjiyi, saniyeden kısa sürede uzaya saçtı.Çoğu hızlı radyo patlaması (FRB) birkaç ay içinde tekrarlanırken, RBFLOAT sadece bir kez gözlemlendi ve kayboldu. Bu durum, astronomlara kaynağı belirlemek için yalnızca tek bir fırsat sundu.Kaynağı 130 milyon ışık yılı uzakta bulunduKanada’daki CHIME teleskobu ve yeni Outrigger sistemi sayesinde sinyalin izi sürüldü. Araştırmacılar, patlamanın kaynağını 130 milyon ışık yılı uzaktaki bir galaksinin sarmal koluna kadar daralttı.Yıldız oluşum bölgesinde gerçekleştiTakip gözlemleri, patlamanın galaksinin yıldız oluşum bölgelerinden birinin kenarında meydana geldiğini ortaya koydu. Bu da güçlü manyetik alanlara sahip **nötron yıldızları (magnetarlar)**ın FRB’lerin kaynağı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.Araştırmacılardan Sunil Simha, çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:“FRB’yi ilk kez bu kadar hassas konumlandırdık. Çevresindeki gaz yoğunluğunu bile tahmin edebildik.”Evrenin gizemlerine ışık tutuyorBilim insanlarına göre artık her yıl yüzlerce FRB’nin kaynağı tespit edilebilecek. Bu da evrenin en gizemli sinyallerinden birinin kökenini çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor.
12:14 30.08.2025 (güncellendi: 12:15 30.08.2025)
Gökyüzünde olağanüstü güçlü bir radyo sinyali keşfedildi. RBFLOAT adı verilen bu hızlı radyo patlaması, Güneş’in 4 günde yaydığı enerjiyi bir an içinde uzaya saçtı. Araştırmacılar sinyalin kaynağını 130 milyon ışık yılı uzaktaki bir galaksinin sarmal koluna kadar izledi.
Bilim insanları, olağanüstü güçlü bir radyo sinyali olan RBFLOAT’ı kaydetti. Bu patlama, Güneş’in 4 günde yaydığı enerjiyi, saniyeden kısa sürede uzaya saçtı.
Çoğu hızlı radyo patlaması (FRB) birkaç ay içinde tekrarlanırken, RBFLOAT sadece bir kez gözlemlendi ve kayboldu. Bu durum, astronomlara kaynağı belirlemek için yalnızca tek bir fırsat sundu.

Kaynağı 130 milyon ışık yılı uzakta bulundu

Kanada’daki CHIME teleskobu ve yeni Outrigger sistemi sayesinde sinyalin izi sürüldü. Araştırmacılar, patlamanın kaynağını 130 milyon ışık yılı uzaktaki bir galaksinin sarmal koluna kadar daralttı.

Yıldız oluşum bölgesinde gerçekleşti

Takip gözlemleri, patlamanın galaksinin yıldız oluşum bölgelerinden birinin kenarında meydana geldiğini ortaya koydu. Bu da güçlü manyetik alanlara sahip **nötron yıldızları (magnetarlar)**ın FRB’lerin kaynağı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Araştırmacılardan Sunil Simha, çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“FRB’yi ilk kez bu kadar hassas konumlandırdık. Çevresindeki gaz yoğunluğunu bile tahmin edebildik.”

Evrenin gizemlerine ışık tutuyor

Bilim insanlarına göre artık her yıl yüzlerce FRB’nin kaynağı tespit edilebilecek. Bu da evrenin en gizemli sinyallerinden birinin kökenini çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor.
