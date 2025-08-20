https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/tffden-sike-operasyonu-kulup-yoneticileri-ve-futbolcular-pfdkye-sevk-edildi-1098727029.html

TFF'den şike operasyonu: Kulüp yöneticileri ve futbolcular PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor karşılaşmasına ilişkin şike iddialarında kapsamlı bir disiplin... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'un başkanları, futbolcuları ve teknik heyet üyeleri, 'bahis oynamak ve müsabaka sonucunu etkilemek' gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.TFF’nin sosyal medya kanalından canlı yayımlanan 90 dakikalık karşılaşmada her iki takım da şut çekmezken yalnızca 2 korner atışı kullanıldı. Ankaraspor 10, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yaparken, hakem kartına hiç başvurmadı.TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, hem Sincan Belediyespor (Ankaraspor) hem de Nazilli Belediyespor kulüpleri, 'müsabaka sonucunu etkilemek' gerekçesiyle doğrudan PFDK’ye gönderildi. Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, Çok sayıda kulüp idarecisi, 40’tan fazla futbolcu, 5 antrenör, 2 masör şike ve bahis oynamak suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edildi.

