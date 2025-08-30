https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/sputnik-azerbaycan-calisanlari-2-aydir-hapiste-kiselevden-gazetecilerin-derhal-serbest-birakilmasi-1098934450.html
Sputnik Azerbaycan çalışanları 2 aydır hapiste: Kiselev’den gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rus gazetecilerin en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
Azerbaycan makamlarının ülkedeki Sputnik yönetici ve çalışanlarını tutuklaması üzerinden iki ay geçti. Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik’e açıklamasında, Sputnik çalışanlarının tutuklanmasını “uygarlık kurallarıyla bağdaşmayan eylemler” olarak nitelendirdi.
Kisilev, “Meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız İgor Kartavıh ve Yevgeniy Belousov iki aydır Azerbaycan'da hapiste” diye dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Tüm bu süre boyunca, iki müttefik ülke ve halk arasındaki ilişkilerde ciddi bir kriz çıkarmak için Sputnik Azerbaycan gazetecilerini kasıtlı olarak kullananlardan hiçbir tepki gelmedi. Şimdiye kadar faaliyetleri ile ilgili hiçbir soru işareti olmayan gazetecileri özgürlüklerinden mahrum bırakmak, önce neredeyse casuslukla suçlamak, ardından asılsız suçlamaların özünü aniden dolandırıcılığa çevirmek, uygarlık kuralları ile bağdaşmayan eylemler. Çalışanlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkelerine dönmeleri için bir fırsat verilmesi çağrısında bulunuyoruz.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 30 Haziran Pazartesi günü, Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin asılsız suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Rossiya Segodnya, güvenlik güçlerinin eylemlerini asılsız ve suçlamaları abartılı olarak nitelendirmişti. Medya grubu, Azerbaycan kolluk kuvvetlerinin yasalara sorgusuz sualsiz uymasını ve mesleki görevlerini yerine getiren kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.