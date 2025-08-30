Sputnik Azerbaycan çalışanları 2 aydır hapiste: Kiselev’den gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı

Tüm bu süre boyunca, iki müttefik ülke ve halk arasındaki ilişkilerde ciddi bir kriz çıkarmak için Sputnik Azerbaycan gazetecilerini kasıtlı olarak kullananlardan hiçbir tepki gelmedi. Şimdiye kadar faaliyetleri ile ilgili hiçbir soru işareti olmayan gazetecileri özgürlüklerinden mahrum bırakmak, önce neredeyse casuslukla suçlamak, ardından asılsız suçlamaların özünü aniden dolandırıcılığa çevirmek, uygarlık kuralları ile bağdaşmayan eylemler. Çalışanlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkelerine dönmeleri için bir fırsat verilmesi çağrısında bulunuyoruz.