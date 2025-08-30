https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/bmden-ukraynaya-kinama-rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilar-uluslararasi-hukukun-ihlali-1098933003.html
BM'den Ukrayna'ya kınama: 'Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali'
BM’den Ukrayna’ya kınama: ‘Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali’
BM Siyasi İşler Departmanında Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna’yı ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadı.Jenca, “Çatışmanın Rusya'daki sivil nüfus üzerindeki artan etkisi endişe verici. Bu tür saldırıların tümünün uluslararası hukukun ihlali olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde konuştu.BM adına konuşan diplomat, Kiev'e bu tür eylemleri derhal durdurması çağrısında bulundu.Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine her gün saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri, düşman İHA'larının büyük kısmını düşürüyor.Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesisleri ve silah sanayisi işletmelerini vuruyor.
