Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/bmden-ukraynaya-kinama-rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilar-uluslararasi-hukukun-ihlali-1098933003.html
BM’den Ukrayna’ya kınama: ‘Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali’
BM’den Ukrayna’ya kınama: ‘Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırıların tedirgin edici olduğunu belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T09:24+0300
2025-08-30T09:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
birleşmiş milletler (bm)
miroslav jenca
ukrayna
rusya
bm güvenlik konseyi
kınama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084031084_0:34:722:440_1920x0_80_0_0_accaac241ff44007cc8adb6074d2c056.png
BM Siyasi İşler Departmanında Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna’yı ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadı.Jenca, “Çatışmanın Rusya'daki sivil nüfus üzerindeki artan etkisi endişe verici. Bu tür saldırıların tümünün uluslararası hukukun ihlali olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde konuştu.BM adına konuşan diplomat, Kiev'e bu tür eylemleri derhal durdurması çağrısında bulundu.Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine her gün saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri, düşman İHA'larının büyük kısmını düşürüyor.Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesisleri ve silah sanayisi işletmelerini vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/putin-cin-ile-iliskileri-degerlendirdi-esi-benzeri-gorulmemis-seviyede-1098932653.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084031084_46:0:678:474_1920x0_80_0_0_8a37b55300d79ef00243444ab81de041.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), miroslav jenca, ukrayna, rusya, bm güvenlik konseyi, kınama
birleşmiş milletler (bm), miroslav jenca, ukrayna, rusya, bm güvenlik konseyi, kınama

BM’den Ukrayna’ya kınama: ‘Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali’

09:24 30.08.2025
BM Güvenlik Konseyi
BM Güvenlik Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırıların tedirgin edici olduğunu belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, saldırılara derhal son verme çağrısında bulundu.
BM Siyasi İşler Departmanında Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna’yı ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadı.
Jenca, “Çatışmanın Rusya'daki sivil nüfus üzerindeki artan etkisi endişe verici. Bu tür saldırıların tümünün uluslararası hukukun ihlali olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde konuştu.
BM adına konuşan diplomat, Kiev'e bu tür eylemleri derhal durdurması çağrısında bulundu.
Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine her gün saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri, düşman İHA'larının büyük kısmını düşürüyor.
Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesisleri ve silah sanayisi işletmelerini vuruyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
DÜNYA
Putin, Çin ile ilişkileri değerlendirdi: ‘Eşi benzeri görülmemiş seviyede’
09:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала