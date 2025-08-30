https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/bmden-ukraynaya-kinama-rusyadaki-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilar-uluslararasi-hukukun-ihlali-1098933003.html

BM’den Ukrayna’ya kınama: ‘Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali’

BM’den Ukrayna’ya kınama: ‘Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırıların tedirgin edici olduğunu belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T09:24+0300

2025-08-30T09:24+0300

2025-08-30T09:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

birleşmiş milletler (bm)

miroslav jenca

ukrayna

rusya

bm güvenlik konseyi

kınama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084031084_0:34:722:440_1920x0_80_0_0_accaac241ff44007cc8adb6074d2c056.png

BM Siyasi İşler Departmanında Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna’yı ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadı.Jenca, “Çatışmanın Rusya'daki sivil nüfus üzerindeki artan etkisi endişe verici. Bu tür saldırıların tümünün uluslararası hukukun ihlali olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde konuştu.BM adına konuşan diplomat, Kiev'e bu tür eylemleri derhal durdurması çağrısında bulundu.Ukrayna ordusu, Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine her gün saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri, düşman İHA'larının büyük kısmını düşürüyor.Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesisleri ve silah sanayisi işletmelerini vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/putin-cin-ile-iliskileri-degerlendirdi-esi-benzeri-gorulmemis-seviyede-1098932653.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), miroslav jenca, ukrayna, rusya, bm güvenlik konseyi, kınama