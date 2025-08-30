Rusya: NATO’nun Ukrayna’nın kontrolündeki topraklara yerleşmesi ‘kesinlikle kabul edilemez’

“Ukrayna’nın kontrolünde kalan toprakların NATO ülkeleri tarafından ‘işlenmesi’, hatta buralara askeri birliklerin gönderilmesi ihtimali bizim için kesinlikle kabul edilemez. Bu durum, öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek kontrolsüz bir çatışma tırmanışı riskini barındırıyor. Bu tür fikirleri öne sürenler krizin çözümünden değil, onun sürmesinden yana, hatta belki de geçici bir ‘dondurulma’ yoluyla krizin devamını istiyor.”