Rusya: NATO’nun Ukrayna’nın kontrolündeki topraklara yerleşmesi ‘kesinlikle kabul edilemez’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada NATO birliklerinin Kiev'in... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’nın hala Kiev’in kontrolünde bulunan bölgelerine NATO ülkelerinin müdahalesinin ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu söyledi.Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
ukrayna
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’nın hala Kiev’in kontrolünde bulunan bölgelerine NATO ülkelerinin müdahalesinin ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu söyledi.
Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’nın kontrolünde kalan toprakların NATO ülkeleri tarafından ‘işlenmesi’, hatta buralara askeri birliklerin gönderilmesi ihtimali bizim için kesinlikle kabul edilemez. Bu durum, öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek kontrolsüz bir çatışma tırmanışı riskini barındırıyor. Bu tür fikirleri öne sürenler krizin çözümünden değil, onun sürmesinden yana, hatta belki de geçici bir ‘dondurulma’ yoluyla krizin devamını istiyor.”