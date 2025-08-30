Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya: NATO’nun Ukrayna’nın kontrolündeki topraklara yerleşmesi ‘kesinlikle kabul edilemez’
Rusya: NATO’nun Ukrayna’nın kontrolündeki topraklara yerleşmesi ‘kesinlikle kabul edilemez’
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada NATO birliklerinin Kiev'in kontrolündeki topraklara girmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’nın hala Kiev’in kontrolünde bulunan bölgelerine NATO ülkelerinin müdahalesinin ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu söyledi.Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
ukrayna
Rusya: NATO’nun Ukrayna’nın kontrolündeki topraklara yerleşmesi ‘kesinlikle kabul edilemez’

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada NATO birliklerinin Kiev'in kontrolündeki topraklara girmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’nın hala Kiev’in kontrolünde bulunan bölgelerine NATO ülkelerinin müdahalesinin ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu söyledi.
Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’nın kontrolünde kalan toprakların NATO ülkeleri tarafından ‘işlenmesi’, hatta buralara askeri birliklerin gönderilmesi ihtimali bizim için kesinlikle kabul edilemez. Bu durum, öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek kontrolsüz bir çatışma tırmanışı riskini barındırıyor. Bu tür fikirleri öne sürenler krizin çözümünden değil, onun sürmesinden yana, hatta belki de geçici bir ‘dondurulma’ yoluyla krizin devamını istiyor.”
