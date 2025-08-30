https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimovdan-ozel-harekata-iliskin-rapor-149-yerlesimin-kontrolu-ele-1098941578.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’dan özel harekata ilişkin rapor: ‘149 yerleşimin kontrolü ele geçirildi’
Rusya Genel Kurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın 2025 ilkbahar-yaz döneminde elde edilen başarıları açıkladı. 30.08.2025, Sputnik Türkiye
Rus ordusunun tüm cephe boyunca aralıksız olarak saldırmaya devam ettiğini söyleyen Gerasimov, “Mart ayından bu yana 3 bin 500 kilometrekareden fazla alan ve 149 yerleşim yeri özgürleştirildi” açıklamasında bulundu.Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde 7 yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini kaydeden Gerasimov, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Rus komutan, Sumı Bölgesi’nde 210 kilometrekarelik alanın ve 13 yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu kaydetti.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Çasov Yar şehrinin düşman güçlerden temizlendiğini anımsatan Gerasimov, Konstantinovka ve Krasnoarmeysk şehirlerine girildiğini belirtti.Ukrayna’da askeri hedeflere ve silah sanayisi işletmelerine yönelik hassas saldırılara devam edildiğini dile getiren Gerasimov, Sapsan balistik füze üreten fabrikanın yanı sıra, silah üretim sürecinde yer alan birçok işletmenin imha edildiğini vurguladı.Rus ordusunun ilerleyişini yavaşlatmaya odaklanan Ukraynalı güçlerin büyük kayıplar vermeye devam ettiğini söyleyen Genelkurmay Başkanı, “Günümüzde stratejik inisiyatif tamamen Rus birliklerinin elinde” ifadesini kullandı.
rusya, ukrayna, donbass, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, özel askeri harekat
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’dan özel harekata ilişkin rapor: ‘149 yerleşimin kontrolü ele geçirildi’
16:18 30.08.2025 (güncellendi: 16:30 30.08.2025)
Rusya Genel Kurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın 2025 ilkbahar-yaz döneminde elde edilen başarıları açıkladı.
Rus ordusunun tüm cephe boyunca aralıksız olarak saldırmaya devam ettiğini söyleyen Gerasimov, “Mart ayından bu yana 3 bin 500 kilometrekareden fazla alan ve 149 yerleşim yeri özgürleştirildi” açıklamasında bulundu.
Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’nde 7 yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini kaydeden Gerasimov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şu ana kadar Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin yüzde 99,7'si (60 km2'den azı kaldı) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yüzde 79'u özgürleştirildi. Zaporojye'nin yüzde 74'ü ve Herson Bölgesinin yüzde 76'sı Rus birliklerinin kontrolü altında.
Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Rus komutan, Sumı Bölgesi’nde 210 kilometrekarelik alanın ve 13 yerleşim merkezinin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu kaydetti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Çasov Yar şehrinin düşman güçlerden temizlendiğini anımsatan Gerasimov, Konstantinovka ve Krasnoarmeysk şehirlerine girildiğini belirtti.
Ukrayna’da askeri hedeflere ve silah sanayisi işletmelerine yönelik hassas saldırılara devam edildiğini dile getiren Gerasimov, Sapsan balistik füze üreten fabrikanın yanı sıra, silah üretim sürecinde yer alan birçok işletmenin imha edildiğini vurguladı.
Rus ordusunun ilerleyişini yavaşlatmaya odaklanan Ukraynalı güçlerin büyük kayıplar vermeye devam ettiğini söyleyen Genelkurmay Başkanı, “Günümüzde stratejik inisiyatif tamamen Rus birliklerinin elinde” ifadesini kullandı.