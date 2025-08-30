https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/rus-disisleri-ozel-yetkili-buyukelcisi-mirosnikten-parubiy-aciklamasi-yeni-banderacilar-eskileri-1098943362.html
Rus Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik'ten Parubiy açıklaması: 'Yeni Banderacılar eskileri tasfiye ediyor'
Rus Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik'ten Parubiy açıklaması: 'Yeni Banderacılar eskileri tasfiye ediyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in öldürülmesine ilişkin yaptığı... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T18:03+0300
2025-08-30T18:03+0300
2025-08-30T18:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
andrey parubiy
sergey paşinskiy
aleksandr turçinov
ukrayna
odessa
maydan
ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo)
rusya dışişleri bakanlığı
berkut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093946964_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8034fcf37ca83f0125780af621393a13.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sektereri Andrey Parubiy’in öldürülmesine yönelik açıklama yaptı.Telegram kananılda yaptığı açıklamada Miroşnik, “Yeni Banderacılar, ‘hipotetik seçimler’ beklentisiyle eski Banderacıları siyasi sahneden temizliyor" cümlesini kaleme aldı.Nisan ayında, Odessa yeraltı hareketi Stop Grave temsilcisi Odessa’daki Sendikalar Evi trajedisinin soruşturmasına Andrey Parubiy’in talimatıyla 2014’te oluşturulmuş, gayriresmi olarak '2 Mayıs' adı verilen özel bir gazeteci grubunun engel olduğunu anlatmıştı.2019’un sonunda, Ukrayna özel birimi Berkut'un eski personeli Pavel Abroskin verdiği demeçte, 2013-2014’teki devlet darbesi sırasındaki olaylarda gayriresmî 'Maidan komutanı' olan Andrey Parubiy’i Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda sivillerin ölümünden sorumlu tuttuğunu söylemişti. Abroskin açıklamasında, protestoculara ateş açılmasında eski milletvekili Sergey Paşinskiy, eski SNBO sekreteri Aleksandr Turçinov ve ultra milliyetçi 'Svoboda' partisinin eski lideri Oleg Tyagnibok'un da suçlu olduğunu dile getirmişti.2018’de, o dönemde milletvekili olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu Nadejda Savçenko, meydandaki protestocuların silahlı olduğunu, bu silahların protesto organizatörlerinin bilgisi dahilinde kullanıldığını ve Ukrayna Oteli'nden protestoculara ateş açan keskin nişancıların Andrey Parubiy tarafından yönlendirildiğini açıklamıştı.Parubiy hakkında neler biliniyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ukraynada-eski-rada-baskani-parubiy-olduruldu-1098938718.html
ukrayna
odessa
maydan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093946964_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a909e5ad8365da660bc41832773f2a86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
andrey parubiy, sergey paşinskiy, aleksandr turçinov, ukrayna, odessa, maydan, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), rusya dışişleri bakanlığı, berkut, rodion miroşnik, oleg tyagnibok
andrey parubiy, sergey paşinskiy, aleksandr turçinov, ukrayna, odessa, maydan, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), rusya dışişleri bakanlığı, berkut, rodion miroşnik, oleg tyagnibok
Rus Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik'ten Parubiy açıklaması: 'Yeni Banderacılar eskileri tasfiye ediyor'
18:03 30.08.2025 (güncellendi: 18:08 30.08.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamasında, yeni Banderacıların seçimler öncesinde eskileri tasfiye ettiğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sektereri Andrey Parubiy’in öldürülmesine yönelik açıklama yaptı.
Telegram kananılda yaptığı açıklamada Miroşnik, “Yeni Banderacılar, ‘hipotetik seçimler’ beklentisiyle eski Banderacıları siyasi sahneden temizliyor" cümlesini kaleme aldı.
Nisan ayında, Odessa yeraltı hareketi Stop Grave temsilcisi Odessa’daki Sendikalar Evi trajedisinin soruşturmasına Andrey Parubiy’in talimatıyla 2014’te oluşturulmuş, gayriresmi olarak '2 Mayıs' adı verilen özel bir gazeteci grubunun engel olduğunu anlatmıştı.
2019’un sonunda, Ukrayna özel birimi Berkut'un eski personeli Pavel Abroskin verdiği demeçte, 2013-2014’teki devlet darbesi sırasındaki olaylarda gayriresmî 'Maidan komutanı' olan Andrey Parubiy’i Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda sivillerin ölümünden sorumlu tuttuğunu söylemişti. Abroskin açıklamasında, protestoculara ateş açılmasında eski milletvekili Sergey Paşinskiy, eski SNBO sekreteri Aleksandr Turçinov ve ultra milliyetçi 'Svoboda' partisinin eski lideri Oleg Tyagnibok'un da suçlu olduğunu dile getirmişti.
2018’de, o dönemde milletvekili olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu Nadejda Savçenko, meydandaki protestocuların silahlı olduğunu, bu silahların protesto organizatörlerinin bilgisi dahilinde kullanıldığını ve Ukrayna Oteli'nden protestoculara ateş açan keskin nişancıların Andrey Parubiy tarafından yönlendirildiğini açıklamıştı.
Parubiy hakkında neler biliniyor?
Andrey Parubiy
, 2013 Kasım- 2014 Şubat döneminde, yasadışı darbeyle sonuçlanan Maydan hareketine liderlik yaptı. Parlamento binası önünde kurulan çadır kente yöneticilik yapan Parubiy
, ‘Maydan Savunucuları
’ adlı ekibin başında yer aldı.
2014 Şubat ayında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterlik görevine atandı. Bünyesine aşırı milliyetçi Sağ Sektörü de alan Ulusal Muhafız Ordusu’nun kurucularından biri oldu.
Odessa kentindeki Sendika binasına yönelik saldırıyı organize etmekle suçlandı. Sendika Evi’ndeki yangında 48 kişi hayatını kaybederken 250’den fazla kişi yaralanmıştı.
2016-2019 döneminde ülkenin parlamentosu Rada’ya da başkanlık yapan Parubiy
, Ukrayna’da Ortodoks kilisesinin bölünmesine öncülük eden isimlerdendi.
Televizyonda, Hitler için “en büyük demokrat
” diyerek skandala imza atan Parubiy
, 2014’te de başarısız saldırıya uğramıştı.