Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Sektereri Andrey Parubiy’in öldürülmesine yönelik açıklama yaptı.Telegram kananılda yaptığı açıklamada Miroşnik, “Yeni Banderacılar, ‘hipotetik seçimler’ beklentisiyle eski Banderacıları siyasi sahneden temizliyor" cümlesini kaleme aldı.Nisan ayında, Odessa yeraltı hareketi Stop Grave temsilcisi Odessa’daki Sendikalar Evi trajedisinin soruşturmasına Andrey Parubiy’in talimatıyla 2014’te oluşturulmuş, gayriresmi olarak '2 Mayıs' adı verilen özel bir gazeteci grubunun engel olduğunu anlatmıştı.2019’un sonunda, Ukrayna özel birimi Berkut'un eski personeli Pavel Abroskin verdiği demeçte, 2013-2014’teki devlet darbesi sırasındaki olaylarda gayriresmî 'Maidan komutanı' olan Andrey Parubiy’i Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda sivillerin ölümünden sorumlu tuttuğunu söylemişti. Abroskin açıklamasında, protestoculara ateş açılmasında eski milletvekili Sergey Paşinskiy, eski SNBO sekreteri Aleksandr Turçinov ve ultra milliyetçi 'Svoboda' partisinin eski lideri Oleg Tyagnibok'un da suçlu olduğunu dile getirmişti.2018’de, o dönemde milletvekili olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu Nadejda Savçenko, meydandaki protestocuların silahlı olduğunu, bu silahların protesto organizatörlerinin bilgisi dahilinde kullanıldığını ve Ukrayna Oteli'nden protestoculara ateş açan keskin nişancıların Andrey Parubiy tarafından yönlendirildiğini açıklamıştı.Parubiy hakkında neler biliniyor?

