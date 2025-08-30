https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/rdif-baskani-dmitriyev-abd-avrupanin-ukraynadaki-catismayi-uzattigini-goruyor-1098946612.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: ABD, Avrupa'nın Ukrayna’daki çatışmayı uzattığını görüyor
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’nin AB liderlerinin Ukrayna’daki çatışmayı uzattığını gördüğünü söyledi.Axios'ta yer alan haberde, Beyaz Saray’daki üst düzey yetkililerin bazı Avrupa liderlerinin Ukrayna’daki çözümü engellediğini düşündüğü kaleme alınmıştı. Beyaz Saray ise Avrupa liderlerinin Ukrayna’ya olası toprak düzenlemeleri konusunda baskı yaptığını, bunun ise 'gerçekçi olmayan' bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.Dmitriyev Axios'ta yayımlanan bir makaleye atıf yaparak şu cümleleri kaydetti:15 Ağustos’ta Alaska’da yapılan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm yollarını ele almıştı. İki lider görüşmeyi olumlu olarak nitelendirmişti. Putin zirve sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi ihtimaline dikkat çekti ve Rusya’nın uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu vurgulamıştı.18 Ağustos’ta ise Trump, Beyaz Saray’da Vladimir Zelenskiy ve Avrupa ülkelerinin liderlerini kabul etmişti. Görüşmede Trump, Kiev’in alabileceği güvenlik garantilerinin NATO’daki mevcut güvencelerle karşılaştırılamayacağını söylemişti. Ayrıca Trump kendi başkanlığı döneminde Amerikan askerlerinin Ukrayna’da bulunmayacağını belirtmişti.
RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’nin AB liderlerinin Ukrayna’daki çatışmayı uzattığını gördüğünü söyledi.
Axios'ta yer alan haberde, Beyaz Saray’daki üst düzey yetkililerin bazı Avrupa liderlerinin Ukrayna’daki çözümü engellediğini düşündüğü kaleme alınmıştı. Beyaz Saray ise Avrupa liderlerinin Ukrayna’ya olası toprak düzenlemeleri konusunda baskı yaptığını, bunun ise 'gerçekçi olmayan' bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.
Dmitriyev Axios'ta yayımlanan bir makaleye atıf yaparak şu cümleleri kaydetti:
Artık Washington bile bunu görüyor: AB liderleri, yerine getirilemez talepleriyle Ukrayna’daki çatışmayı uzatıyor. AB, gerçek barış sürecini baltalamayı bırakmalı. AB, ABD’nin eski Başkanı Joe Biden’ın başarısız mantığından vazgeçmeli. AB sahte anlatılar değil, diplomasiyi seçmeli. AB içindeki savaş kışkırtıcılarının foyası ortaya çıkıyor.
15 Ağustos’ta Alaska’da yapılan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm yollarını ele almıştı. İki lider görüşmeyi olumlu olarak nitelendirmişti. Putin zirve sonrası yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi ihtimaline dikkat çekti ve Rusya’nın uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu vurgulamıştı.
18 Ağustos’ta ise Trump, Beyaz Saray’da Vladimir Zelenskiy ve Avrupa ülkelerinin liderlerini kabul etmişti. Görüşmede Trump, Kiev’in alabileceği güvenlik garantilerinin NATO’daki mevcut güvencelerle karşılaştırılamayacağını söylemişti. Ayrıca Trump kendi başkanlığı döneminde Amerikan askerlerinin Ukrayna’da bulunmayacağını belirtmişti.