Mourinho sonrası ilk sınav: Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında
Mourinho sonrası ilk sınav: Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında
Fenerbahçe, Süper Lig 4. haftasında Mourinho sonrası ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ile 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19.00’da Eryaman Stadı’nda karşılaşacak. Takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.
2025-08-30T15:13+0300
2025-08-30T15:13+0300
2025-08-30T15:14+0300
15:13 30.08.2025 (güncellendi: 15:14 30.08.2025)
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından Süper Lig’de ilk kez sahaya çıkıyor. Gençlerbirliği deplasmanında takımın başında Zeki Murat Göle olacak. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Edson Alvarez ilk kez forma giyebilir.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Sarı-lacivertlilerin başında Zeki Murat Göle olacak
Sarı-lacivertliler için bu karşılaşma, dün yolları ayrılan teknik direktör Jose Mourinho sonrası ilk maç olacak. Yönetimin yeni teknik direktör için çalışmaları devam ederken, takımın başında Zeki Murat Göle sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, ligde ilk hafta maçını Avrupa kupası nedeniyle ertelemiş, 2. haftada Göztepe deplasmanında golsüz berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor’u 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etmişti.
Duran ve Semedo da forma giyemeyecek
Takımda sakatlıklar dikkat çekiyor. Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran ve Nelson Semedo da Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
Öte yandan yeni transfer Edson Alvarez, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Kocaelispor karşılaşmasında kadroya giren ancak süre alamayan Dorgeles Nene de şans bulursa Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.
Gençlerbirliği cephesinde ise Başkan Osman Sungur, karşılaşmayı “İstanbul’un ışıltısı ile Ankara’nın mücadelesi” olarak nitelendirdi. Futbolda eşitsizliklere rağmen sahada mücadelenin belirleyici olacağını vurgulayan Sungur, taraftarlara sabır çağrısı yaptı.