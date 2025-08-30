https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/mahkeme-kararini-verdi-bogazdaki-unlu-balikci-yikilacak-1098939894.html
Mahkeme kararını verdi: Boğaz’daki ünlü balıkçı yıkılacak
türki̇ye
Mahkeme kararını verdi: Boğaz’daki ünlü balıkçı yıkılacak
Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde inşaat ruhsatı olmadan yapılan eklemeler nedeniyle Paraliaki Bebek hakkında verilen yıkım kararına mahkemeden onay geldi. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın saha ekipleri, Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan mekan ve otelleri mercek altına aldı. İncelemeler sonucunda, projelerine aykırı şekilde inşaat yaptıkları gerekçesiyle birçok işletmeye yıkım kararı verildi.
İlk karar Paraliaki Bebek için geldi
Habertürk'ün haberine göre, süreci yargıya taşıyan işletmelerin talepleri değerlendirilirken, ilk karar ünlü balık restoranı Paraliaki Bebek için çıktı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, işletmenin yıkımını öngören idari kararı hukuka uygun buldu.
'Ruhsatı olmamasına rağmen inşaat yapıldı'
Mahkeme dosyasında, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün tespitlerine yer verildi. Buna göre restoranda, “inşaat ruhsatı olmadığı halde inşaat yapıldığı” gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Restoranın avukatı ise kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak “yürütmenin durdurulması ve iptal” talebinde bulundu.
Bakanlık davaya müdahil oldu
Restoranın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na açtığı davada, Kültür ve Turizm Bakanlığı da İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme, Bakanlığın bu talebini kabul etti.
Yürütmenin durdurulması reddedildi
Mahkeme heyeti, yürütmenin durdurulabilmesi için “idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkansız zarar doğurma” şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu şartların oluşmadığına hükmederek, restoranın talebini reddetti.
Restoranın itiraz hakkı açık olmakla birlikte, yıkım süreci devam edecek.