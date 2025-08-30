Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı: KAP'a bildirdi

Türkiye
11:39 30.08.2025 (güncellendi: 12:20 30.08.2025)
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’ne veda etmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini KAP’a bildirdi.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine rövanşta 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Solskjaer dönemi sona erdi

Avrupa defterinin kapanmasının ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Ayrılığın ardından gözler yeniden Sergen Yalçın’a çevrildi. Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”

Geçen yıl teklifi reddetmişti

Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl Giovanni van Bronckhorst’un ayrılığı sonrası gündeme gelmişti. Ancak Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş yönetiminin teklifini reddetmişti.
