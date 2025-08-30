https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/besiktas-sergen-yalcini-resmen-acikladi-kapa-bildirdi-1098935333.html

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı: KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı: KAP'a bildirdi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’ne veda etmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Sergen... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T11:39+0300

2025-08-30T11:39+0300

2025-08-30T12:20+0300

spor

beşiktaş

sergen yalçın

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/10/1044979565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8169dd6272ba0e6ddf19c4b595517bcd.jpg

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine rövanşta 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.Solskjaer dönemi sona erdiAvrupa defterinin kapanmasının ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı.Sergen Yalçın dönemi resmen başladıAyrılığın ardından gözler yeniden Sergen Yalçın’a çevrildi. Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”Geçen yıl teklifi reddetmiştiSergen Yalçın, geçtiğimiz yıl Giovanni van Bronckhorst’un ayrılığı sonrası gündeme gelmişti. Ancak Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş yönetiminin teklifini reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/sicak-hava-dalgasi-basladi-hangi-illerde-saganak-yagis-gorulecek-1098933257.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, sergen yalçın, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)