İtalya'da 'Benim Karım' skandalı: Binlerce erkeğin eşlerinin mahrem fotoğraflarını paylaştığı grup ifşa oldu

2025-08-22T10:15+0300

2025-08-22T10:15+0300

2025-08-22T10:30+0300

İtalya'da ortaya çıkan bir sosyal medya grubu, kadınların izni olmadan paylaşılan fotoğraflar nedeniyle büyük bir infial yarattı. 'Mia Moglie' (Türkçesi, Benim Karım) adı verilen grupta, erkek kullanıcıların eşlerine veya kadın partnerlerine ait özel anlarda çekilmiş fotoğrafları binlerce kişiyle paylaşarak cinsel içerikli yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık 32 bin üyesi bulunan Facebook grubu, 'cinsel istismar politikalarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı.Yazar Carolina Capria, grubun varlığını kamuoyuna duyururken "Bunu gördüğümde midem bulandı, korktum" diyerek tepkisini dile getirdi. Yazar, bu tür platformlarda şiddet ve cinselliğin yan yana geldiğini, erkeklerin isimlerini gizlemeden rahatça paylaşım yaptığını öne sürdü. Avrupa Yeşiller Partisi'nden Fiorella Zabatta, durumu 'sanal tecavüz' olarak tanımlayarak toplumsal mücadelenin şart olduğuna dikkat çekti.İtalyan basınında yer alan haberlere göre, grubun kapatılmasının ardından binlerce kişi siber suçlar birimine şikayette bulundu. İtalya'da 2019'dan bu yana izinsiz cinsel içerikli görsellerin paylaşımı yasa dışı kabul ediliyor ve altı yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Benzer olaylar dünya gündemindeGeçen sene dünyanın farklı noktalarında benzer vakalar dünya gündemine oturmuştu. 2024'te Güney Kore'de çıkarılan yasa ile deepfake ve izinsiz cinsel içeriklerin paylaşımı üç yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.Fransa'da meydana gelen başka bir olayda ise, Dominique Pelicot, eşini uyuşturup üçüncü kişilere cinsel saldırıya maruz bıraktığı gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edildi. Video kayıtlarından üçüncü şahısların büyük kısmı tespit edilip her birine 10 ila 3 yıla kadar hapis cezası verildi.Meta'dan yine bir denetim skandalı'Mia Moglie' gibi Facebook grupları genellikle özel ya da yarı kapalı olarak açılıyor. Üyeler birbirini davet ediyor ve 'güvenli' bir ortamda olduklarını düşünüyor. Bu durum, içeriklerin daha rahat paylaşılmasına neden oluyor. Böyle içerikleri yayan bir grubun 32 bin üyeye ulaşmasına rağmen kapatılmasının bu kadar geç olması, Meta'nın denetim sistemlerindeki yetersizliği bir kez daha ortaya koyuyor.Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunan Meta Platforms Inc. şirketini terörist ve aşırıcı kuruluşlar listesine dahil etmişti.Türkiye'de ise yakın geçmişte KVKK, çocukların kullandığı hesaplarla ilgili, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı davranışta bulunan Instagram'ın sahibi Meta'ya 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.

