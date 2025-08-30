https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/istanbul-trafiginde-onemli-degisiklik-bazi-yollar-2-gun-trafige-kapali-1098937146.html

İstanbul trafiğinde önemli değişiklik: Bazı yollar 2 gün kapalı

İstanbul trafiğinde önemli değişiklik: Bazı yollar 2 gün kapalı

Sputnik Türkiye

30-31 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. Fatih Sultan... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T13:33+0300

2025-08-30T13:33+0300

2025-08-30T13:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul

triatlon

yol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098937403_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e25be30ab37ab461ddf630b638b1c8fb.jpg

İstanbul’da düzenlenecek 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, kentte ulaşımı etkileyecek. Etkinlik kapsamında 30 ve 31 Ağustos’ta birçok yol araç trafiğine kapalı olacak.FSM Köprüsü belli saatlerde kapalı olacakFatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 30 Ağustos Cumartesi günü 05.00-10.30, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00-10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü araç trafiğine kapalı olacak. Asya-Avrupa yönü ise açık kalacak.30 Ağustos’ta kapatılacak yollarBisiklet parkuru için:Koşu parkuru için:31 Ağustos’ta kapatılacak yollarBisiklet parkuru için:Koşu parkuru için:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/konut-kredilerinde-faizler-dusuyor-bankalarda-guncel-oranlar-aciklandi-1098934616.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, triatlon, yol