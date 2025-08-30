İstanbul trafiğinde önemli değişiklik: Bazı yollar 2 gün kapalı
13:33 30.08.2025 (güncellendi: 13:34 30.08.2025)
30-31 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Asya yönünde 30 Ağustos Cumartesi 05.00-10.30, 31 Ağustos Pazar ise 05.00-10.45 saatleri arasında araç geçişine kapalı olacak.
İstanbul’da düzenlenecek 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, kentte ulaşımı etkileyecek. Etkinlik kapsamında 30 ve 31 Ağustos’ta birçok yol araç trafiğine kapalı olacak.
FSM Köprüsü belli saatlerde kapalı olacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 30 Ağustos Cumartesi günü 05.00-10.30, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00-10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü araç trafiğine kapalı olacak. Asya-Avrupa yönü ise açık kalacak.
30 Ağustos’ta kapatılacak yollar
Bisiklet parkuru için:
Küçüksu Caddesi
Cuma Yolu
Mihrişah Valide Caddesi
Atatürk Caddesi
Göksu Caddesi
E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar)
E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar)
Koşu parkuru için:
Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü kapalı olacak.
31 Ağustos’ta kapatılacak yollar
Bisiklet parkuru için:
Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapalı, diğer yön açık)
TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri – Kavacık Kavşağı arası (Avrupa-Asya yönü kapalı, diğer yön açık)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya kapalı, diğer yön açık)
E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar
E80 Rams Park önüne kadar
Koşu parkuru için:
Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü kapalı olacak.