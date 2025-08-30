Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/husiler-israilden-intikam-alma-sozu-verdi-sizi-karanlik-gunler-bekliyor-1098947299.html
Husiler, İsrail'den intikam alma sözü verdi: 'Sizi karanlık günler bekliyor'
Husiler, İsrail'den intikam alma sözü verdi: 'Sizi karanlık günler bekliyor'
Sputnik Türkiye
Husiler, hükümetlerinin başındaki Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T23:52+0300
2025-08-30T23:52+0300
dünya
ortadoğu
yemen
i̇srail
filistin
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7d3e84fdbfc03e3257ffcd2bfec702b.jpg
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın konuşmasını yaptığı video kaydını yayımladı.Meşat, konuşmasında 28 Ağustos'taki saldırıda hayatını kaybeden başbakanları Rehavi ile bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi.Öldürülenler için 'intikam alma' sözü veren Meşat, muktedir güce sahip olduklarını, düşmanın gerçekleştirdiği işlemin şanstan başka bir şey olmadığını dile getirdi.Konuşmasında İsrail'i tehdit eden Meşat, "İntikamımız uzun sürmeyecek, kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor" ifadelerini kullandı.Meşat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ülkelerine dönmeleri için ellerinde henüz iyi bir fırsat olduğunu, ülkedeki şirketler için de vakit geçmeden önlerinde ülkeyi terk etme imkanı bulunduğunu belirterek, meydan okumalara meydan okumayla karşılık vermeyi sürdürecekleri tehdidinde bulundu.Yemen'de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/husiler-israil-saldirisi-sonrasi-basbakan-ve-cok-sayida-bakanin-oldugunu-dogruladi-1098943575.html
yemen
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e045e22085ba776adef282877ad2202.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yemen, i̇srail, filistin, husiler
ortadoğu, yemen, i̇srail, filistin, husiler

Husiler, İsrail'den intikam alma sözü verdi: 'Sizi karanlık günler bekliyor'

23:52 30.08.2025
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
Husiler, hükümetlerinin başındaki Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin etti.
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın konuşmasını yaptığı video kaydını yayımladı.
Meşat, konuşmasında 28 Ağustos'taki saldırıda hayatını kaybeden başbakanları Rehavi ile bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi.
Öldürülenler için 'intikam alma' sözü veren Meşat, muktedir güce sahip olduklarını, düşmanın gerçekleştirdiği işlemin şanstan başka bir şey olmadığını dile getirdi.
Konuşmasında İsrail'i tehdit eden Meşat, "İntikamımız uzun sürmeyecek, kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor" ifadelerini kullandı.
Meşat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ülkelerine dönmeleri için ellerinde henüz iyi bir fırsat olduğunu, ülkedeki şirketler için de vakit geçmeden önlerinde ülkeyi terk etme imkanı bulunduğunu belirterek, meydan okumalara meydan okumayla karşılık vermeyi sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
Yemen'de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
Husiler, İsrail saldırısı sonrası başbakan ve çok sayıda bakanın öldüğünü doğruladı
18:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала