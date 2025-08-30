https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/husiler-israilden-intikam-alma-sozu-verdi-sizi-karanlik-gunler-bekliyor-1098947299.html

Husiler, İsrail'den intikam alma sözü verdi: 'Sizi karanlık günler bekliyor'

Husiler, hükümetlerinin başındaki Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın konuşmasını yaptığı video kaydını yayımladı.Meşat, konuşmasında 28 Ağustos'taki saldırıda hayatını kaybeden başbakanları Rehavi ile bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi.Öldürülenler için 'intikam alma' sözü veren Meşat, muktedir güce sahip olduklarını, düşmanın gerçekleştirdiği işlemin şanstan başka bir şey olmadığını dile getirdi.Konuşmasında İsrail'i tehdit eden Meşat, "İntikamımız uzun sürmeyecek, kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor" ifadelerini kullandı.Meşat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ülkelerine dönmeleri için ellerinde henüz iyi bir fırsat olduğunu, ülkedeki şirketler için de vakit geçmeden önlerinde ülkeyi terk etme imkanı bulunduğunu belirterek, meydan okumalara meydan okumayla karşılık vermeyi sürdürecekleri tehdidinde bulundu.Yemen'de Husiler, İsrail’in 28 Ağustos’ta Sana’ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

