Husiler, İsrail saldırısı sonrası başbakan ve çok sayıda bakanın öldüğünü doğruladı
Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkent Sana'ya düzenledikleri saldırıları sırasında Başbakanları Ahmed Galib el-Rehavi ve bazı bakanların öldüğünü doğruladı.Hareketin Al Masirah kanalı aracılığıyla yayımlanan açıklamasında, “Değişim ve İnşa Hükümeti Başbakanı Ahmed Galeb Ar-Rahavi ile bazı bakan arkadaşlarının geçen Perşembe günü şehit düştüğünü ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Geçen yıl Ağustos ayında göreve atanan el-Rehavi ve bakanların bir toplantı sırasında hayatlarını kaybettiğini belirten açıklamada, “İsrail karşıtı hükümetin bir yıllık faaliyet ve sonuçları değerlendirmek için düzenlediği toplantı sırasında başbakan ve bazı bakan arkadaşlarına saldırdı” denildi.Saldırıda, bazı bakanların ağır ve orta derecede yaralandığı ve tedavi altında oldukları bildirildi.
