https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/hamas-israilin-yemene-saldirisi-arap-ulkelerinin-egemenliginin-acik-ihlalidir-1098800982.html
Hamas: İsrail’in Yemen’e saldırısı, Arap ülkelerinin egemenliğinin açık ihlalidir
Hamas: İsrail’in Yemen’e saldırısı, Arap ülkelerinin egemenliğinin açık ihlalidir
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail’in Sana’ya düzenlediği hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkının yanında durma... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T00:01+0300
2025-08-25T00:01+0300
2025-08-25T00:01+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
hamas
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098800668_0:83:1536:947_1920x0_80_0_0_4060a8d240063ac6d3878b8afc6179af.jpg
Hamas, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bu saldırıların uluslararası kanunlar ile Arap ülkelerinin egemenlik haklarının açık ihlali olduğunu ifade etti.İsrail’in Sana'da 2 kişinin ölümüne, 35 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından Hamas’tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıların amacının Yemen’i, Filistin halkına verdiği destekten vazgeçirmek olduğu öne sürüldü.Hamas, özellikle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hedefini dillendirmesinin ardından Arap ve İslam ülkelerinin Yemen’in yanında tavır alması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Husiler ve Yemen halkının Filistin’e desteğini sürdürdüğü hatırlatılarak, Arap ve İslam ülkelerine “kutsal mekanları ve işgal altındaki toprakları kurtarmak için bu onurlu yürüyüşe katılın” çağrısı yapıldı.Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Sana’ya düzenlediği hava saldırılarında, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da bulunduğu alan ile enerji tesislerinin hedef alındığı bildirildi. Operasyonun, İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nden takip edildiği aktarıldı.Netanyahu, geçtiğimiz 12 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, kendisinin “tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini” ileri sürerek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içine alan “Büyük İsrail vizyonuna” bağlılığını yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/israil-basbakani-netanyahu-saldirilar-surecek-1098800387.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098800668_82:0:1454:1029_1920x0_80_0_0_b3f507157fc43e3558dc62d7b0ab6481.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, hamas, benyamin netanyahu
ortadoğu, hamas, benyamin netanyahu
Hamas: İsrail’in Yemen’e saldırısı, Arap ülkelerinin egemenliğinin açık ihlalidir
Hamas, İsrail’in Sana’ya düzenlediği hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkının yanında durma çağrısı yaptı.
Hamas, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bu saldırıların uluslararası kanunlar ile Arap ülkelerinin egemenlik haklarının açık ihlali olduğunu ifade etti.
İsrail’in Sana'da 2 kişinin ölümüne, 35 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından Hamas’tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıların amacının Yemen’i, Filistin halkına verdiği destekten vazgeçirmek olduğu öne sürüldü.
Hamas, özellikle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hedefini dillendirmesinin ardından Arap ve İslam ülkelerinin Yemen’in yanında tavır alması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Husiler ve Yemen halkının Filistin’e desteğini sürdürdüğü hatırlatılarak, Arap ve İslam ülkelerine “kutsal mekanları ve işgal altındaki toprakları kurtarmak için bu onurlu yürüyüşe katılın” çağrısı yapıldı.
Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Sana’ya düzenlediği hava saldırılarında, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da bulunduğu alan ile enerji tesislerinin hedef alındığı bildirildi. Operasyonun, İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nden takip edildiği aktarıldı.
Netanyahu, geçtiğimiz 12 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, kendisinin “tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini” ileri sürerek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içine alan “Büyük İsrail vizyonuna” bağlılığını yinelemişti.