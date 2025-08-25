Hamas: İsrail’in Yemen’e saldırısı, Arap ülkelerinin egemenliğinin açık ihlalidir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/hamas-israilin-yemene-saldirisi-arap-ulkelerinin-egemenliginin-acik-ihlalidir-1098800982.html

Hamas, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bu saldırıların uluslararası kanunlar ile Arap ülkelerinin egemenlik haklarının açık ihlali olduğunu ifade etti.İsrail’in Sana'da 2 kişinin ölümüne, 35 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından Hamas’tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıların amacının Yemen’i, Filistin halkına verdiği destekten vazgeçirmek olduğu öne sürüldü.Hamas, özellikle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hedefini dillendirmesinin ardından Arap ve İslam ülkelerinin Yemen’in yanında tavır alması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Husiler ve Yemen halkının Filistin’e desteğini sürdürdüğü hatırlatılarak, Arap ve İslam ülkelerine “kutsal mekanları ve işgal altındaki toprakları kurtarmak için bu onurlu yürüyüşe katılın” çağrısı yapıldı.Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Sana’ya düzenlediği hava saldırılarında, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da bulunduğu alan ile enerji tesislerinin hedef alındığı bildirildi. Operasyonun, İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi’nden takip edildiği aktarıldı.Netanyahu, geçtiğimiz 12 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, kendisinin “tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini” ileri sürerek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içine alan “Büyük İsrail vizyonuna” bağlılığını yinelemişti.

