Harita uygulamasında tuhaf keşif: Antarktika’daki yuvarlak nesne merak uyandırdı

Bir harita uygulaması kullanıcısının keşfi, sosyal medyada tartışma yarattı. Antarktika’da uçurumun altında görülen yuvarlak ve siyah şekil, kimilerine göre... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

Antarktika’da bir harita uygulamasında keşfedilen gizemli görüntü, sosyal medyada gündem oldu. Uçurumun altında yuvarlak ve siyah bir şekil olarak görülen nesne, kimilerine göre UFO, kimilerine göreyse sadece doğal bir göl. Görüntünün hızla yayılmasıyla birlikte internette farklı teoriler ortaya atıldı.Kullanıcıların dikkatini çeken görüntü, Antarktika kıyılarından yaklaşık 90 mil içeride yer alıyor. Çevresindeki kar ve kayalıklarla keskin bir kontrast oluşturan nesne, sanki bilinçli şekilde gizlenmiş gibi görünüyor.UFO iddiaları gündemdeDisk şeklindeki yapının kenarındaki ince çizgi, popüler kültürdeki UFO tasvirlerini hatırlattı. Bazı kullanıcılar bunun bir uzaylı üssü ya da yere çakılmış bir uzay gemisi olabileceğini öne sürdü.Doğal oluşum ihtimaliDiğer bir kesim ise bunun sadece doğal bir göl olduğunu savunuyor. Antarktika’da sıkça rastlanan buzsuz bölgelerde küçük göller ve gölcüklerin oluşabildiği biliniyor.Sosyal medyada teoriler çoğaldıGörüntünün yayılmasıyla birlikte internette çok sayıda teori ortaya atıldı. Kimileri bunun gizli bir askeri üs olabileceğini iddia ederken, kimileri de yalnızca eriyen buzların oluşturduğu bir göl olduğunu belirtti.Daha önce de gizemli görüntüler çıkmıştıAntarktika, daha önce de harita uygulamalarında dikkat çekici keşiflere sahne oldu. Kapı benzeri yapılar ve garip şekiller, sosyal medyada benzer tartışmaları beraberinde getirmişti.

