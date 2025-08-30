https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/galatasarayin-uefa-sampiyonlar-ligi-fiksturu-belli-oldu-1098939135.html
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçına 18 Eylül’de Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak, son... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele eden Galatasaray, kura çekiminde Avrupa’nın güçlü ekipleriyle aynı grupta yer aldı. Monaco’da gerçekleştirilen çekilişte sarı-kırmızılı ekip; Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti.İlk maç Frankfurt deplasmanındaSarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00’de deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında verecek.Dev maçlar takvimdeGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:Lig formatıYeni sistemle birlikte her takım, 8 maç oynayacak. Karşılaşmaların ardından:
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele eden Galatasaray, kura çekiminde Avrupa’nın güçlü ekipleriyle aynı grupta yer aldı. Monaco’da gerçekleştirilen çekilişte sarı-kırmızılı ekip; Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
İlk maç Frankfurt deplasmanında
Sarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00’de deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında verecek.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
18 Eylül 2025, Perşembe TSİ 22.00:
Eintracht Frankfurt – Galatasaray
30 Eylül 2025, Salı TSİ 22.00:
Galatasaray – Liverpool
22 Ekim 2025, Çarşamba TSİ 19.45:
Galatasaray – Bodo/Glimt
5 Kasım 2025, Çarşamba TSİ 23.00:
Ajax – Galatasaray
25 Kasım 2025, Salı TSİ 20.45:
Galatasaray – Union Saint-Gilloise
9 Aralık 2025, Salı TSİ 23.00:
Monaco – Galatasaray
21 Ocak 2026, Çarşamba TSİ 20.45:
Galatasaray – Atletico Madrid
28 Ocak 2026, Çarşamba TSİ 23.00:
Manchester City – Galatasaray
Yeni sistemle birlikte her takım, 8 maç oynayacak. Karşılaşmaların ardından:
İlk 8 takım
doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9-24. sıradaki 16 ekip
, çift maçlı play-off
oynayacak.
24. sıranın altındaki takımlar
ise turnuvaya veda edecek.