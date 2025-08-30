UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele eden Galatasaray, kura çekiminde Avrupa’nın güçlü ekipleriyle aynı grupta yer aldı. Monaco’da gerçekleştirilen çekilişte sarı-kırmızılı ekip; Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise ile eşleşti.İlk maç Frankfurt deplasmanındaSarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki ilk sınavını 18 Eylül Perşembe TSİ 22.00’de deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında verecek.Dev maçlar takvimdeGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:Lig formatıYeni sistemle birlikte her takım, 8 maç oynayacak. Karşılaşmaların ardından:

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

© AA Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu © AA

