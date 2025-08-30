https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/fenerbahce-uefa-avrupa-ligi-fiksturu-aciklandi--ilk-mac-dinamo-zagreb-deplasmaninda-1098946798.html

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı: İlk maç Dinamo Zagreb deplasmanında

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı: İlk maç Dinamo Zagreb deplasmanında

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maç fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler ilk sınavını 24 Eylül 2025’te deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında verecek. İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maç takvimi ve rakipleri…

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde ilk maça Dinamo Zagreb karşısında çıkacakUEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe’nin fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki ilk maçına 24 Eylül 2025 Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında çıkacak.Fenerbahçe, grup etabındaki son mücadelesini ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB deplasmanında oynayacak.Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakipleriMonako’daki Grimaldo Forum’da yapılan kura çekiminde Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile aynı gruba düştü.Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi📅 24 Eylül 2025 Çarşamba, TSİ 22.00: Dinamo Zagreb – Fenerbahçe📅 2 Ekim 2025 Perşembe, TSİ 19.45: Fenerbahçe – Nice📅 23 Ekim 2025 Perşembe, TSİ 19.45: Fenerbahçe – Stuttgart📅 6 Kasım 2025 Perşembe, TSİ 23.00: Viktoria Plzen – Fenerbahçe📅 27 Kasım 2025 Perşembe, TSİ 20.45: Fenerbahçe – Ferencvaros📅 11 Aralık 2025 Perşembe, TSİ 23.00: Brann – Fenerbahçe📅 22 Ocak 2026 Perşembe, TSİ 20.45: Fenerbahçe – Aston Villa📅 29 Ocak 2026 Perşembe, TSİ 23.00: FCSB – Fenerbahçe

