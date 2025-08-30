Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını verdi: Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/cumhurbaskani-erdogan-30-agustos-zafer-bayrami-mesajini-verdi-anitkabir-ozel-defterini-imzaladi-1098934959.html

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü, Anıtkabir’de düzenlenen törenle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı katıldı.Kutlamalar, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladıTörenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan deftere şu ifadeleri yazdı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:"Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer'in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun."

