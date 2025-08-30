https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/30-agustos-zafer-bayraminin-103uncu-yildonumu-mustafa-kemal-ataturkun-ilk-kez-yayinlanan-1098933488.html
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yıldönümü: Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri ortaya çıktı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yıldönümü: Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T10:18+0300
2025-08-30T10:18+0300
2025-08-30T10:18+0300
türki̇ye
atatürk
30 ağustos zafer bayramı
mustafa kemal atatürk
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098933624_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_92db45196e0155168298377f4fa99f32.jpg
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı özelinde büyük bir arşiv sürprizi yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından gün yüzüne çıkarıldı.Bakan Ersoy’dan tarihi paylaşımGörüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:"İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken,Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor.Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum."Görüntülerde Atatürk çocuklarlaOrtaya çıkarılan arşiv kaydının 1935 veya 1936 yılında Florya Deniz Köşkü’nde çekildiği düşünülüyor. Videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarla buluşması dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/sovyet-buyukelcisinin-buyuk-taarruzdaki-rolu-ataturkun-cepheye-gittigini-nasil-gizledi-1098613918.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098933624_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6df6de489ca4ffb83dff4ac308f205c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atatürk, 30 ağustos zafer bayramı, mustafa kemal atatürk, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
atatürk, 30 ağustos zafer bayramı, mustafa kemal atatürk, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yıldönümü: Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri ortaya çıktı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından ortaya çıkarılan kayıt, Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından paylaşıldı. Görüntüler, Atatürk’ün Florya’daki anlarına ışık tutuyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı özelinde büyük bir arşiv sürprizi yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
Bakan Ersoy’dan tarihi paylaşım
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.
30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken,
Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.
1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor.
Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum."
Görüntülerde Atatürk çocuklarla
Ortaya çıkarılan arşiv kaydının 1935 veya 1936 yılında Florya Deniz Köşkü’nde çekildiği düşünülüyor. Videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarla buluşması dikkat çekiyor.