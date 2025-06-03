Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Tersine göç hızlanacak

2030'a geldiğimizde Türkiye'nin fabrikalarında çalışan robot sayısını 5 katına çıkaracağız. Biz üretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Türkiye'nin fabrikalarında 200 bin robot çalışacak. Bizim hedefimiz bu. Böylelikle önümüzdeki dönemde dijital dönüşümden, otomasyondan, yapay zekadan ve bu sayede elde edeceğimiz rekabet gücünden istifade edeceğiz. Türkiye, Çin'den sonra Avrupa'ya kadar uzanan bu geniş kuşağın en üretken ülkesidir. En üretken derken iki parametreye bakıyoruz: Bir, en fazla ürün çeşidine sahip ülkeyiz; iki, en fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç eden ülkeyiz. Dolayısıyla aslında muazzam bir dinamizm var. Sanayimizin yapısal bir dönüşüme de ihtiyacı var çünkü küresel rekabet çok hızlı. Bir Çin gerçeği var. Dolayısıyla hem ülkenin tüm ekonomik potansiyelini harekete geçirmek hem de dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji yarışında hızlanmak zorundayız. Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi, Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortaklıklar önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek. Bunun yanında Türkiye, Amerika'nın da önemli bir ticaret ortağı ve Türk-Amerikan ilişkilerinde de önümüzdeki dönemde ekonomide, teknolojide yeni iş birliği adımlarını atılabileceğini değerlendiriyoruz. Öte yandan Asya ülkelerinin, özellikle Çin'in yatırımcıları için Türkiye en doğru adres. Türkiye'de yatırımlarını hızlandırabileceklerini ve Türkiye'nin sunduğu imkanlardan yararlanabileceklerini görüyorlar. Son dönemde attığımız enerji adımlarıyla Türkiye'nin kendi doğalgazını, petrolünü denizlerinden ve topraklarından çıkarması, Türkiye'de nükleer santralin yakında devreye girecek olması bütün bunlar, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda sanayi ile ve küresel bir üretim merkezi ve Ar-Ge üssü olma kimliğiyle öne çıkacağını gösteriyor.