Sputnik Türkiye
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu’nda yer alan ve “Tarantula Bulutsusu” olarak bilinen dev yıldız oluşumunun bugüne kadarki en net... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
Uzaydaki kozmik tarantula ağı görüntülendi: Daha önce hiç görülmemiş kareler yakalandı
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu’nda yer alan ve “Tarantula Bulutsusu” olarak bilinen dev yıldız oluşumunun bugüne kadarki en net fotoğraflarını paylaştı. Daha önce hiç görülmemiş bu kareler sonrasında bazı yıldızların yaşı değişebilir.
NASA, 11 Ağustos’ta internette paylaştığı fotoğrafla Tarantula Bulutsusu’nun ismini nereden aldığını gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, örümcek ağı gibi uzanan ince gaz ve toz lifleri açıkça görüldü.
Tarantula Bulutsu, Dünya’dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu’nun küçük uydu galaksisi olan ve Güneş’ten 200 kat daha kütleli yıldızların bulunduğu Büyük Macellan Bulutu’nda yer alıyor.
Görseller sonrası bazı yıldızların yaşı değişti
Astronomlar, fotoğrafların paylaşımı sonrasında elde edilen verilerle bazı yıldızların yaşına dair görüşlerini değiştirdi.
Tarantula Bulutsusu, yaklaşık 1000 ışık yılı genişliğe sahip olup, yerel galaksi grubundaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesi. Hubble Uzay Teleskobu, bu alanı yalnızca görsel güzelliği için değil, yıldızların nasıl oluştuğunu anlamak için de uzun süre inceledi.
NASA fotoğraflara dair şu açıklamayı yaptı:
"Tarantula Bulutsusu'na yakalanmayın. Bu görüntüde bir ağ gibi kıvrılan ince gaz ve toz iplikçiklerini görüyor musunuz? Tarantula Bulutsusu adını buradan alıyor."