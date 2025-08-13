Türkiye
Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/uzaydaki-kozmik-tarantula-agi-goruntulendi-daha-once-hic-gorulmemis-kareler-yakalandi-1098559567.html
Uzaydaki kozmik tarantula ağı görüntülendi: Daha önce hiç görülmemiş kareler yakalandı
Uzaydaki kozmik tarantula ağı görüntülendi: Daha önce hiç görülmemiş kareler yakalandı
Sputnik Türkiye
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu’nda yer alan ve “Tarantula Bulutsusu” olarak bilinen dev yıldız oluşumunun bugüne kadarki en net... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T13:57+0300
2025-08-13T13:57+0300
dünya
nasa
tarantula
uzay
hubble uzay teleskobu
james webb uzay teleskobu
samanyolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098565251_0:105:745:524_1920x0_80_0_0_b6f98e0411fad1dfc5b6d16f87931489.jpg
NASA, 11 Ağustos’ta internette paylaştığı fotoğrafla Tarantula Bulutsusu’nun ismini nereden aldığını gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, örümcek ağı gibi uzanan ince gaz ve toz lifleri açıkça görüldü.Tarantula Bulutsu, Dünya’dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu’nun küçük uydu galaksisi olan ve Güneş’ten 200 kat daha kütleli yıldızların bulunduğu Büyük Macellan Bulutu’nda yer alıyor.Görseller sonrası bazı yıldızların yaşı değiştiAstronomlar, fotoğrafların paylaşımı sonrasında elde edilen verilerle bazı yıldızların yaşına dair görüşlerini değiştirdi. Tarantula Bulutsusu, yaklaşık 1000 ışık yılı genişliğe sahip olup, yerel galaksi grubundaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesi. Hubble Uzay Teleskobu, bu alanı yalnızca görsel güzelliği için değil, yıldızların nasıl oluştuğunu anlamak için de uzun süre inceledi.NASA fotoğraflara dair şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gizemli-nesne-bilim-dunyasini-karistirdi-nasa-marsta-kafatasi-mi-buldu-1095659678.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098565251_0:35:745:594_1920x0_80_0_0_8623b72586ae64e854eda1654e99059f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa, tarantula, uzay, hubble uzay teleskobu, james webb uzay teleskobu, samanyolu
nasa, tarantula, uzay, hubble uzay teleskobu, james webb uzay teleskobu, samanyolu

Uzaydaki kozmik tarantula ağı görüntülendi: Daha önce hiç görülmemiş kareler yakalandı

13:57 13.08.2025
© Fotoğraf : NASATarantula Nebula
Tarantula Nebula - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© Fotoğraf : NASA
Abone ol
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu’nda yer alan ve “Tarantula Bulutsusu” olarak bilinen dev yıldız oluşumunun bugüne kadarki en net fotoğraflarını paylaştı. Daha önce hiç görülmemiş bu kareler sonrasında bazı yıldızların yaşı değişebilir.
NASA, 11 Ağustos’ta internette paylaştığı fotoğrafla Tarantula Bulutsusu’nun ismini nereden aldığını gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, örümcek ağı gibi uzanan ince gaz ve toz lifleri açıkça görüldü.
Tarantula Bulutsu, Dünya’dan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu’nun küçük uydu galaksisi olan ve Güneş’ten 200 kat daha kütleli yıldızların bulunduğu Büyük Macellan Bulutu’nda yer alıyor.
© AP PhotoArşiv foto: Tarantula Nebula, 2022
Arşiv foto: Tarantula Nebula, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
Arşiv foto: Tarantula Nebula, 2022
© AP Photo

Görseller sonrası bazı yıldızların yaşı değişti

Astronomlar, fotoğrafların paylaşımı sonrasında elde edilen verilerle bazı yıldızların yaşına dair görüşlerini değiştirdi.
Tarantula Bulutsusu, yaklaşık 1000 ışık yılı genişliğe sahip olup, yerel galaksi grubundaki en büyük ve en parlak yıldız oluşum bölgesi. Hubble Uzay Teleskobu, bu alanı yalnızca görsel güzelliği için değil, yıldızların nasıl oluştuğunu anlamak için de uzun süre inceledi.
NASA fotoğraflara dair şu açıklamayı yaptı:
"Tarantula Bulutsusu'na yakalanmayın. Bu görüntüde bir ağ gibi kıvrılan ince gaz ve toz iplikçiklerini görüyor musunuz? Tarantula Bulutsusu adını buradan alıyor."
Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
YAŞAM
Gizemli nesne bilim dünyasını karıştırdı: NASA Mars’ta kafatası mı buldu?
24 Nisan, 17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала