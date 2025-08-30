https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ak-partiden-mahmud-abbasin-vizesinin-iptaline-tepki-abdnin-karari-adaletsizlik-1098941406.html

AK Parti'den Mahmud Abbas'ın vizesinin iptaline tepki: ABD'nin kararı adaletsizlik

AK Parti'den Mahmud Abbas’ın vizesinin iptaline tepki: ABD'nin kararı adaletsizlik

30.08.2025

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kararı “diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karar” olarak nitelendirdi.'BM’nin anlamını tahrip ediyor'Çelik, ABD’nin bu kararının, BM Genel Kurulu’nun tüm devletlerin sesini duyurabildiği bir zemin olma özelliğini tahrip ettiğini belirtti.“BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoritenin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır.” ifadelerini kullandı.'Filistin’in susturulmaya çalışılması barışa zarar verir'Ömer Çelik, iki devletli çözüm için artan uluslararası desteğe rağmen Filistin’in sesinin kısılmaya çalışılmasının barış çabalarına zarar vereceğini söyledi.Çelik ayrıca, ABD’nin aldığı kararda Filistin Yönetimi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin talep edilmesini “haksız ve hukuksuz” olarak değerlendirdi.Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:“Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' ve kimse Filistin'in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir.”

