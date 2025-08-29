https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/israil-ordusu-gazze-sehrini-tehlikeli-savas-bolgesi-ilan-etti-1098917392.html

İsrail ordusu, Gazze şehrini ‘tehlikeli savaş bölgesi’ ilan etti

İsrail ordusu, Gazze şehrini 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan ederek günlük yerel taktik ateşkes uygulamalarına son verildiğini duyurdu. 29.08.2025

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yapılan durum değerlendirmesi ve hükümetten gelen direktifler doğrultusunda, “bugün saat 10.00'dan itibaren, tehlikeli çatışma bölgesi olan Gazze şehrinde yerel taktik ateşkes uygulanmayacağı” bildirildi.Ordunun, “İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki terör örgütlerine yönelik operasyon ve saldırı eylemlerinin sürdürülmesine paralel olarak insani yardım çabalarını desteklemeye devam edeceği” ifade edildi.İsrail, bir ay önce, uluslararası baskının artması ve Gazze Şeridi’nde açlık yaşandığı yönündeki suçlamalar nedeniyle, Gazze şehrinde, büyük kamplarda ve Mavasi bölgesinde her gün 10 saatlik ateşkes uygulanacağını ilan etmişti.İsrail ordusu: işgal hazırlıklarına başladıkİsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya paylaşımında, Gazze şehrine yönelik işgal hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.Gazze'de Hamas'a yönelik "ağır darbeler indirdiklerini" iddia eden Adraee, "Savaşın bir sonraki aşamasına geçmek için çatışmalar sürüyor" ifadesini kullandı.Adraee, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış kesimlerinde yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz" diye yazdı.İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.BM: 1 milyon Filistinli zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıyaİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 28 Filistinli yaşamını yitirirken Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze kentine yönelik işgal planı nedeniyle 1 milyona yakın Filistinlinin yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.Gazze kentine yönelik saldırıların başlaması halinde buradaki Filistinlilerin mevcut şartlarda kalabalık olan yerlere sığınmaya zorlanacağına işaret edildi.Gazze'de kıtlığın olduğuna değinilen açıklamada, İsrail'in olası saldırılarının bölgedeki acıyı derinleştireceği ve daha fazla insani felakete sürükleyeceği uyarısı yapıldı.İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ederek saldırılarını yoğunlaştıracağının sinyalini vermişti.

