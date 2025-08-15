https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/sovyet-buyukelcisinin-buyuk-taarruzdaki-rolu-ataturkun-cepheye-gittigini-nasil-gizledi-1098613918.html
Sovyet Büyükelçisi’nin Büyük Taarruz’daki rolü: Atatürk’ün cepheye gittiğini nasıl gizledi?
Sovyet Büyükelçisi’nin Büyük Taarruz’daki rolü: Atatürk’ün cepheye gittiğini nasıl gizledi?
Sputnik Türkiye
Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz’un son hazırlıkları için 16 Ağustos’ta gizlice Ankara’dan ayrılarak cepheye gitti. Atatürk'ün cepheye gideceğini söylediği... 15.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-15T13:38+0300
2025-08-15T13:38+0300
2025-08-15T13:55+0300
türki̇ye
türkiye
haberler
mustafa kemal atatürk
kemal paşa
çankaya köşkü
konya
ankara
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087455865_0:37:508:323_1920x0_80_0_0_9aa0ae7938a61ced4780d181834ee597.jpg
Kurtuluş Savaşı’nın en kritik noktaların başında Büyük Taarruz geliyor. İşgalden kurtuluşun önemli dönüm noktasında gizlilik en önemli faktördü. Büyük Taarruz için planlar gizlikle yapılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de cepheye gittiğinin gizlenmesi gerekiyordu.16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece Mustafa Kemal Atatürk gizlice Ankara’dan ayrılarak Büyük Taarruz’un hazırlıkları için Konya’ya hareket etti. Baskın niteliği taşıyan taarruzun gizli kalmasına büyük önem verilmişti. Atatürk’ün Ankara’dan ayrıldığının duyulmaması için o Ankara’daymış gibi hareket edildi. Gizlilik içinde yürütülen bu sürece o dönemin Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov da dahil oldu.Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'da olduğunu izlenimini vermek için 21 Ağustos tarihinde Çankaya Köşkü’nde bir çay partisi verdiği haberleri gazetelerde yayınlandı. Bunun yanı sıra Atatürk’ün ricası üzerine Sovyet Büyükelçiliği’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün katılacağı bir davet verileceği ilan edildi. 17 Ağustos günü gerçekleşen davete Ankara’da bulunan tüm yabancı misyon üyeleri de davet edildi. Davetin başladığı saatlerde davetliler Atatürk’ü beklerken, yaveri gelerek ‘kendisinin rahatsızlandığını bu nedenle davete gelemeyeceği’ haberini salondakilere verdi. Atatürk ise bu sırada cephede ordunun son hazırlıkları üzerinde çalışıyordu.Aralov anılarında anlattıTürk ordusunun taarruz hazırlıklarını yakından takip eden dönemin Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov anılarında o günü şu şekilde anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/lozan-102-yasinda-turkiyenin-tapu-senedi-hakkinda-az-bilinenler-detaylar-1098089864.html
türki̇ye
çankaya köşkü
konya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087455865_15:0:494:359_1920x0_80_0_0_23ae8c762b208599498e8921f24a7a53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
mustafa kemal atatürk, büyük taarruz, kurtuluş savaşı, sovyet büyükelçisi aralov, atatürk cepheye gidişi, ankara diplomasi tarihi, kurtuluş savaşı gizlilik, türk-sovyet ilişkileri
mustafa kemal atatürk, büyük taarruz, kurtuluş savaşı, sovyet büyükelçisi aralov, atatürk cepheye gidişi, ankara diplomasi tarihi, kurtuluş savaşı gizlilik, türk-sovyet ilişkileri
Sovyet Büyükelçisi’nin Büyük Taarruz’daki rolü: Atatürk’ün cepheye gittiğini nasıl gizledi?
13:38 15.08.2025 (güncellendi: 13:55 15.08.2025)
Özel
Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz’un son hazırlıkları için 16 Ağustos’ta gizlice Ankara’dan ayrılarak cepheye gitti. Atatürk'ün cepheye gideceğini söylediği sayılı kişilerden bir tanesi de Sovyet Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aralov oldu. Aralov Ankara’da verdiği bir davet ile Atatürk’ün cepheye gidişini sakladı.
Kurtuluş Savaşı’nın en kritik noktaların başında Büyük Taarruz geliyor. İşgalden kurtuluşun önemli dönüm noktasında gizlilik en önemli faktördü. Büyük Taarruz için planlar gizlikle yapılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de cepheye gittiğinin gizlenmesi gerekiyordu.
16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece Mustafa Kemal Atatürk gizlice Ankara’dan ayrılarak Büyük Taarruz’un hazırlıkları için Konya’ya hareket etti. Baskın niteliği taşıyan taarruzun gizli kalmasına büyük önem verilmişti. Atatürk’ün Ankara’dan ayrıldığının duyulmaması için o Ankara’daymış gibi hareket edildi. Gizlilik içinde yürütülen bu sürece o dönemin Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov da dahil oldu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'da olduğunu izlenimini vermek için 21 Ağustos tarihinde Çankaya Köşkü’nde bir çay partisi verdiği haberleri gazetelerde yayınlandı. Bunun yanı sıra Atatürk’ün ricası üzerine Sovyet Büyükelçiliği’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün katılacağı bir davet verileceği ilan edildi. 17 Ağustos günü gerçekleşen davete Ankara’da bulunan tüm yabancı misyon üyeleri de davet edildi. Davetin başladığı saatlerde davetliler Atatürk’ü beklerken, yaveri gelerek ‘kendisinin rahatsızlandığını bu nedenle davete gelemeyeceği’ haberini salondakilere verdi. Atatürk ise bu sırada cephede ordunun son hazırlıkları üzerinde çalışıyordu.
Aralov anılarında anlattı
Türk ordusunun taarruz hazırlıklarını yakından takip eden dönemin Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov anılarında o günü şu şekilde anlattı:
“Taarruz büyük bir gizlilik içinde hazırlanıyordu. Abilov yoldaşla ben de bu gizliliğe biraz katıldık. Kemal Paşa’nın cepheye giderken, köşkünde meclis üyelerine bir çay partisi vereceğini etrafa yaydığı ve bu durumun gazetelerde resmi olarak ilan edildiği bilinmektedir. Bu doğrudur. Ama bundan başka Mustafa Kemal Paşa, elçiliğimizde onun da katılacağı büyük bir kabul töreni düzenlememizi, bunu bütün Ankara’ya yaymamızı, öteki devlet elçilerini de kabul törenine çağırmamızı benden rica etti. Herkes toplanıp Mustafa Kemal’in gelişini beklediği sırada yaveri gelerek Mustafa Kemal’in biraz rahatsız olduğunu ve gelemeyeceğinden ötürü özür dilediğini haber verdi. Mustafa Kemal ise bu sırada gizlice cepheye, Konya’ya hareket etmişti."