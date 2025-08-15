https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/sovyet-buyukelcisinin-buyuk-taarruzdaki-rolu-ataturkun-cepheye-gittigini-nasil-gizledi-1098613918.html

Sovyet Büyükelçisi’nin Büyük Taarruz’daki rolü: Atatürk’ün cepheye gittiğini nasıl gizledi?

Kurtuluş Savaşı’nın en kritik noktaların başında Büyük Taarruz geliyor. İşgalden kurtuluşun önemli dönüm noktasında gizlilik en önemli faktördü. Büyük Taarruz için planlar gizlikle yapılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de cepheye gittiğinin gizlenmesi gerekiyordu.16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece Mustafa Kemal Atatürk gizlice Ankara’dan ayrılarak Büyük Taarruz’un hazırlıkları için Konya’ya hareket etti. Baskın niteliği taşıyan taarruzun gizli kalmasına büyük önem verilmişti. Atatürk’ün Ankara’dan ayrıldığının duyulmaması için o Ankara’daymış gibi hareket edildi. Gizlilik içinde yürütülen bu sürece o dönemin Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov da dahil oldu.Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'da olduğunu izlenimini vermek için 21 Ağustos tarihinde Çankaya Köşkü’nde bir çay partisi verdiği haberleri gazetelerde yayınlandı. Bunun yanı sıra Atatürk’ün ricası üzerine Sovyet Büyükelçiliği’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün katılacağı bir davet verileceği ilan edildi. 17 Ağustos günü gerçekleşen davete Ankara’da bulunan tüm yabancı misyon üyeleri de davet edildi. Davetin başladığı saatlerde davetliler Atatürk’ü beklerken, yaveri gelerek ‘kendisinin rahatsızlandığını bu nedenle davete gelemeyeceği’ haberini salondakilere verdi. Atatürk ise bu sırada cephede ordunun son hazırlıkları üzerinde çalışıyordu.Aralov anılarında anlattıTürk ordusunun taarruz hazırlıklarını yakından takip eden dönemin Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov anılarında o günü şu şekilde anlattı:

