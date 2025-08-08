https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/tam-yagli-mi-az-yagli-mi-33-yil-suren-arastirma-kalp-sagligi-icin-hangisinin-daha-guvenli-oldugunu-1098439348.html

Tam yağlı mı az yağlı mı? 33 yıl süren araştırma kalp sağlığı için hangisinin daha güvenli olduğunu açıkladı

Tam yağlı mı az yağlı mı? 33 yıl süren araştırma kalp sağlığı için hangisinin daha güvenli olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Yeni çalışma, süt tercihinizin ömrünüzü etkileyebileceğini gösteriyor. Az yağlı süt, tam yağlıya göre kalbinizi daha çok koruyor.

2025-08-08T10:20+0300

2025-08-08T10:20+0300

2025-08-08T10:20+0300

sağlik

i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

süt

sağlıklı yaşam

dünya sağlık örgütü (dsö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg

Norveç’te yürütülen ve The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan 33 yıllık kapsamlı araştırma, tam yağlı ve az yağlı süt tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Araştırmada, 1974-1988 yılları arasında gerçekleştirilen üç kardiyovasküler sağlık taramasının verileri incelendi. Ortalama yaşı 41 olan 73 bin 860 kişi 33 yıl boyunca takip edildi. Bu süre zarfında 26 bin 393 ölüm kaydedildi; bunların 8 bin 590’ı kalp-damar hastalıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı.Tam yağlı süt riski artırıyor Araştırmaya göre, tam yağlı süt tüketenlerin, az yağlı süt tüketenlere kıyasla ölüm riski daha yüksek. En fazla süt tüketen kişiler, en az tüketenlere göre tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde yüzde 22 ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde yüzde 12 artış gösterdi. Detaylı analizler, bu risk artışının özellikle tam yağlı sütten kaynaklandığını ileri sürdü. Az yağlı süt koruyucu olabilir Az yağlı süt tüketimi, tam yağlı süte kıyasla ölüm riskini yüzde 11, kalp hastalığı riskini ise yüzde 7 azalttı. Bulgular, katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi ve sigara alışkanlıkları gibi faktörler hesaba katıldığında bile değişmedi. Dünya sağlık otoriteleri ne diyor? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Kalp Derneği, süt ve süt ürünlerinde doymuş yağ oranı düşük seçeneklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu çalışma, bu tavsiyeleri destekleyen en uzun süreli bulgulardan biri oldu.İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), süt ve süt ürünlerindeki doymuş yağın aşırı tüketilmesinin kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini, bunun da kalp krizi veya felç riskini artırabileceğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/alzheimer-tedavisinde-cigir-acan-arastirma-lityum-beyni-hastaliktan-koruyabilir-1098428690.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tam yağlı süt zararları, az yağlı süt faydaları, süt ve kalp sağlığı, tam yağlı süt kalp krizi riski, düşük yağlı süt ne işe yarar, süt çeşitleri sağlık etkileri, süt ve kolesterol ilişkisi, süt yağ oranı sağlığa etkileri, kalp dostu beslenme, süt ile ilgili bilimsel araştırma,