https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/tam-yagli-mi-az-yagli-mi-33-yil-suren-arastirma-kalp-sagligi-icin-hangisinin-daha-guvenli-oldugunu-1098439348.html
Tam yağlı mı az yağlı mı? 33 yıl süren araştırma kalp sağlığı için hangisinin daha güvenli olduğunu açıkladı
Tam yağlı mı az yağlı mı? 33 yıl süren araştırma kalp sağlığı için hangisinin daha güvenli olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Yeni çalışma, süt tercihinizin ömrünüzü etkileyebileceğini gösteriyor. Az yağlı süt, tam yağlıya göre kalbinizi daha çok koruyor.
2025-08-08T10:20+0300
2025-08-08T10:20+0300
2025-08-08T10:20+0300
sağlik
i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
süt
sağlıklı yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e43639473a4b48a739945ad3b1c221e.jpg
Norveç’te yürütülen ve The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan 33 yıllık kapsamlı araştırma, tam yağlı ve az yağlı süt tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Araştırmada, 1974-1988 yılları arasında gerçekleştirilen üç kardiyovasküler sağlık taramasının verileri incelendi. Ortalama yaşı 41 olan 73 bin 860 kişi 33 yıl boyunca takip edildi. Bu süre zarfında 26 bin 393 ölüm kaydedildi; bunların 8 bin 590’ı kalp-damar hastalıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı.Tam yağlı süt riski artırıyor Araştırmaya göre, tam yağlı süt tüketenlerin, az yağlı süt tüketenlere kıyasla ölüm riski daha yüksek. En fazla süt tüketen kişiler, en az tüketenlere göre tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde yüzde 22 ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde yüzde 12 artış gösterdi. Detaylı analizler, bu risk artışının özellikle tam yağlı sütten kaynaklandığını ileri sürdü. Az yağlı süt koruyucu olabilir Az yağlı süt tüketimi, tam yağlı süte kıyasla ölüm riskini yüzde 11, kalp hastalığı riskini ise yüzde 7 azalttı. Bulgular, katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi ve sigara alışkanlıkları gibi faktörler hesaba katıldığında bile değişmedi. Dünya sağlık otoriteleri ne diyor? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Kalp Derneği, süt ve süt ürünlerinde doymuş yağ oranı düşük seçeneklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu çalışma, bu tavsiyeleri destekleyen en uzun süreli bulgulardan biri oldu.İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), süt ve süt ürünlerindeki doymuş yağın aşırı tüketilmesinin kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini, bunun da kalp krizi veya felç riskini artırabileceğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/alzheimer-tedavisinde-cigir-acan-arastirma-lityum-beyni-hastaliktan-koruyabilir-1098428690.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092502950_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7478fce5858bcc64a670779b7b7188e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tam yağlı süt zararları, az yağlı süt faydaları, süt ve kalp sağlığı, tam yağlı süt kalp krizi riski, düşük yağlı süt ne işe yarar, süt çeşitleri sağlık etkileri, süt ve kolesterol ilişkisi, süt yağ oranı sağlığa etkileri, kalp dostu beslenme, süt ile ilgili bilimsel araştırma,
tam yağlı süt zararları, az yağlı süt faydaları, süt ve kalp sağlığı, tam yağlı süt kalp krizi riski, düşük yağlı süt ne işe yarar, süt çeşitleri sağlık etkileri, süt ve kolesterol ilişkisi, süt yağ oranı sağlığa etkileri, kalp dostu beslenme, süt ile ilgili bilimsel araştırma,
Tam yağlı mı az yağlı mı? 33 yıl süren araştırma kalp sağlığı için hangisinin daha güvenli olduğunu açıkladı
Norveç’te 73 bin 860 kişi üzerinde 33 yıl süren araştırma, tam yağlı sütün kalp hastalığı riskini artırdığını, az yağlı sütün ise bu riski azalttığını ortaya koydu. Bilim insanları bu bulguların, dünya sağlık otoritelerinin tavsiyeleriyle de örtüştüğünü belirtti.
Norveç’te yürütülen ve The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan 33 yıllık kapsamlı araştırma, tam yağlı ve az yağlı süt tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu.
Araştırmada, 1974-1988 yılları arasında gerçekleştirilen üç kardiyovasküler sağlık taramasının verileri incelendi. Ortalama yaşı 41 olan 73 bin 860 kişi 33 yıl boyunca takip edildi. Bu süre zarfında 26 bin 393 ölüm kaydedildi; bunların 8 bin 590’ı kalp-damar hastalıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Tam yağlı süt riski artırıyor
Araştırmaya göre, tam yağlı süt tüketenlerin, az yağlı süt tüketenlere kıyasla ölüm riski daha yüksek. En fazla süt tüketen kişiler, en az tüketenlere göre tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde yüzde 22 ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde yüzde 12 artış gösterdi. Detaylı analizler, bu risk artışının özellikle tam yağlı sütten kaynaklandığını ileri sürdü.
Az yağlı süt koruyucu olabilir
Az yağlı süt tüketimi, tam yağlı süte kıyasla ölüm riskini yüzde 11, kalp hastalığı riskini ise yüzde 7 azalttı. Bulgular, katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi ve sigara alışkanlıkları gibi faktörler hesaba katıldığında bile değişmedi.
Dünya sağlık otoriteleri ne diyor?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Kalp Derneği, süt ve süt ürünlerinde doymuş yağ oranı düşük seçeneklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu çalışma, bu tavsiyeleri destekleyen en uzun süreli bulgulardan biri oldu.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), süt ve süt ürünlerindeki doymuş yağın aşırı tüketilmesinin kolesterol seviyelerini yükseltebileceğini, bunun da kalp krizi veya felç riskini artırabileceğini vurguluyor.