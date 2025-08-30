https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/115-kilo-kacak-degerli-tas-ve-ziynet-esyasi-43-supheliden-30u-tutuklandi-1098932535.html

115 kilo kaçak değerli taş ve ziynet eşyası: 43 şüpheliden 30'u tutuklandı

30.08.2025

İstanbul’da, kaçak yollardan Türkiye’ye sokulan değerli taş ve ziynet eşyalarının ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 30’u tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Savcılık, 34 şüpheli için tutuklama, 9'u için ise adli kontrol talebinde bulundu. Sulh ceza hâkimliği, 30 kişinin tutuklanmasına hükmederken, 13 kişi hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uyguladı.Söz konusu operasyonlarda toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi taşlarla birlikte 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturmanın devamında 41 adrese ve 23 iş yerine düzenlenen baskınlarda ise çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyale el konuldu.

