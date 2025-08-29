https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/zaharova-japonya-abdyle-askerilesme-politikasini-hizlandiriyor-1098929502.html

Zaharova: Japonya, ABD'yle askerileşme politikasını hızlandırıyor

Zaharova: Japonya, ABD'yle askerileşme politikasını hızlandırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’nın İvakuni üssüne Tifon kara sistemi yerleştirmesini istikrarsızlaştırıcı bir adım olarak... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T20:58+0300

2025-08-29T20:58+0300

2025-08-29T20:58+0300

dünya

abd

asya & pasifik

japonya

abd

silah

silah ihracatı

silah taşıma

silah pazarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772524_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_34da29edf656715516ea09cd9974d4b6.jpg

Rusya, Japon hükümetini Tifon kara sistemi yerleştirme planını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’da ABD'yle gerçekleştirilecek Resolute Dragon 25 askeri tatbikatları ve İvakuni üssüne Tifon kara sisteminin yerleştirilmesini, Tokyo’nun eğitim faaliyetlerini artırarak ve Vaşington'la askeri-teknik iş birliğini güçlendirerek hızlandırılmış bir askerileşme politikası izlediğini belirtti.Zaharova, “Resmi Tokyo, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini artırarak Vaşington'la askeri-teknik iş birliğini güçlendiriyor. Japon tarafını defalarca Rusya’nın Uzak Doğu sınırlarına yakın provokatif askeri aktivitelerin kabul edilemez olduğu konusunda uyardık” dedi.Sözcü, söz konusu adımın ABD’nin orta ve kısa menzilli kara tabanlı füze kapasitesini artırma politikasının bir parçası olarak istikrarsızlığa yol açan yeni bir hamle olduğunu vurguladı.Zaharova, Japon hükümetini Tifon sisteminin yerleştirilmesi kararını yeniden gözden geçirmeye çağırarak, aksi takdirde bölgedeki durumun bozulmasından tüm sorumluluğun Japon tarafına ait olacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/zaharova-once-kizil-orduyu-karaladilar-sonra-holokostu-unuttular-1098902042.html

japonya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, asya & pasifik, japonya, abd, silah, silah ihracatı, silah taşıma, silah pazarı