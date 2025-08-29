https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/zaharova-japonya-abdyle-askerilesme-politikasini-hizlandiriyor-1098929502.html
Zaharova: Japonya, ABD'yle askerileşme politikasını hızlandırıyor
Zaharova: Japonya, ABD'yle askerileşme politikasını hızlandırıyor
29.08.2025
Rusya, Japon hükümetini Tifon kara sistemi yerleştirme planını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’da ABD'yle gerçekleştirilecek Resolute Dragon 25 askeri tatbikatları ve İvakuni üssüne Tifon kara sisteminin yerleştirilmesini, Tokyo’nun eğitim faaliyetlerini artırarak ve Vaşington'la askeri-teknik iş birliğini güçlendirerek hızlandırılmış bir askerileşme politikası izlediğini belirtti.Zaharova, “Resmi Tokyo, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini artırarak Vaşington'la askeri-teknik iş birliğini güçlendiriyor. Japon tarafını defalarca Rusya’nın Uzak Doğu sınırlarına yakın provokatif askeri aktivitelerin kabul edilemez olduğu konusunda uyardık” dedi.Sözcü, söz konusu adımın ABD’nin orta ve kısa menzilli kara tabanlı füze kapasitesini artırma politikasının bir parçası olarak istikrarsızlığa yol açan yeni bir hamle olduğunu vurguladı.Zaharova, Japon hükümetini Tifon sisteminin yerleştirilmesi kararını yeniden gözden geçirmeye çağırarak, aksi takdirde bölgedeki durumun bozulmasından tüm sorumluluğun Japon tarafına ait olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’nın İvakuni üssüne Tifon kara sistemi yerleştirmesini istikrarsızlaştırıcı bir adım olarak nitelendirdi. Zaharova, Tokyo’nun eğitim ve tatbikat faaliyetlerini artırarak Vaşington'la askeri iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.
