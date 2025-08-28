https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/zaharova-once-kizil-orduyu-karaladilar-sonra-holokostu-unuttular-1098902042.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’da giderek artan neonazist eğilimler hakkında konuştu. Zaharova, yıllardır Avrupa’nın önce Kızıl... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’da giderek artan neonazist eğilimler hakkında konuştuRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın kayınpederi olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektubu hatırlatarak, Kushner’in Fransa’da artan antisemitizm ve hükümetin buna karşı yeterli önlem almaması konusunda ‘derin endişe’ duyduğunu ifade etti. Zaharova, Kushner’in Holokost’tan sağ kurtulan Belaruslu Yahudi atalarının torunu ve Belskiy kardeşlerin partizan birliğinin üyesi olarak bu konuyu gündeme getirme konusunda tam ahlaki hakka sahip olduğunu vurguladı. Zaharova, Elize Sarayı’nın tepkisinin histeri şeklinde olduğunu ifade etti. Sözcü, büyükelçinin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve kendisine 'devlet işlerine karışmama yükümlülüğü' hatırlatıldığını ve açıklamalarının “Atlantik ötesi ilişkilerin kalitesine ve müttefikler arasında oluşması gereken güvene uygun olmadığı” belirtildi. Sözcü Zaharova, “İç işlere karışma kavramını okumak ve dinlemek garip, çünkü insan hakları konusu, resmi Paris’in yıllardır bizi ikna ettiği gibi, sınır ötesi nitelikte olmalı'' dedi.'Kızıl Ordu’nun kurtarma ve özgürleştirme tarihi sistematik olarak karalandı'Zaharova, Avrupa Birliği’nde Holokost’un kolektif belleğinin, İkinci Dünya Savaşı tarihinin parçalanması amacıyla yürütülen kasıtlı politikanın bir sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:'Gazilerimize davet gelmedi'Avrupa’daki Holokost Kurbanlarını Anma Günü etkinliklerinde Sovyet gazilerinin dışlandığını ve Batı’nın tarihsel gerçeği çarpıttığını vurgulayan Zaharova şu ifadeleri kullandı: 'Batı'nın politikası haline geldi'Zaharova, tarihsel anıtların ve Sovyet gazilerine yönelik tavırların örneklerini vererek, “Holokost kurbanlarının unutulması, yeni sahte kahramanların onurlandırılması, tarihsel gerçeğin silinmesi Batı’nın politikası haline geldi” dediSözcü, “Onlar bunu ara sıra ya da zorla değil, bilinçli olarak, başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda ederek yaptılar. Bu gerçeğin asla unutulmaması için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.

