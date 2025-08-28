Türkiye
Zaharova: Önce Kızıl Ordu'yu karaladılar, sonra Holokost'u unuttular
Zaharova: Önce Kızıl Ordu’yu karaladılar, sonra Holokost’u unuttular
Zaharova: Önce Kızıl Ordu’yu karaladılar, sonra Holokost’u unuttular

21:09 28.08.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’da giderek artan neonazist eğilimler hakkında konuştu. Zaharova, yıllardır Avrupa’nın önce Kızıl Ordu’yu karaladığını, sonra Holokost’u unuttuğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’da giderek artan neonazist eğilimler hakkında konuştu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın kayınpederi olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektubu hatırlatarak, Kushner’in Fransa’da artan antisemitizm ve hükümetin buna karşı yeterli önlem almaması konusunda ‘derin endişe’ duyduğunu ifade etti.
Zaharova, Kushner’in Holokost’tan sağ kurtulan Belaruslu Yahudi atalarının torunu ve Belskiy kardeşlerin partizan birliğinin üyesi olarak bu konuyu gündeme getirme konusunda tam ahlaki hakka sahip olduğunu vurguladı.
Zaharova, Elize Sarayı’nın tepkisinin histeri şeklinde olduğunu ifade etti. Sözcü, büyükelçinin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve kendisine 'devlet işlerine karışmama yükümlülüğü' hatırlatıldığını ve açıklamalarının “Atlantik ötesi ilişkilerin kalitesine ve müttefikler arasında oluşması gereken güvene uygun olmadığı” belirtildi.
Sözcü Zaharova, “İç işlere karışma kavramını okumak ve dinlemek garip, çünkü insan hakları konusu, resmi Paris’in yıllardır bizi ikna ettiği gibi, sınır ötesi nitelikte olmalı'' dedi.

'Kızıl Ordu’nun kurtarma ve özgürleştirme tarihi sistematik olarak karalandı'

Zaharova, Avrupa Birliği’nde Holokost’un kolektif belleğinin, İkinci Dünya Savaşı tarihinin parçalanması amacıyla yürütülen kasıtlı politikanın bir sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Şimdi asıl konuya gelelim. Avrupa Birliği’nde Holokost’un kolektif belleği, İkinci Dünya Savaşı tarihinin parçalanması amacıyla yürütülen kasıtlı politikanın doğrudan bir sonucudur. Batılılar, Yahudi halkının trajedisini, Doğu Avrupa’da “üstün ırk” için “yaşam alanı” açma gerekçesiyle Üçüncü Reich tarafından uygulanan soykırımı dikkate almadan değerlendirmeye çalıştı. Ardından Kızıl Ordu’nun kurtarma ve özgürleştirme tarihi sistematik olarak karalandı. Bunun en açık örneği, Avrupa’daki Holokost Kurbanlarını Anma Günü etkinliklerinin dönüşümünde görülebilir. Hatırlatalım: Bu gün, 2005 yılında BM Genel Kurulu tarafından ilan edildi ve her yıl 27 Ocak’ta, Nazi toplama kampı Auschwitz’in Sovyet birliklerince kurtarıldığı günde anılıyor. Polonya yönetimi uzun zamandır eski Sovyet ülkelerinden gelen kurtarıcı gazileri bu etkinliklere davet etmiyor.

'Gazilerimize davet gelmedi'

Avrupa’daki Holokost Kurbanlarını Anma Günü etkinliklerinde Sovyet gazilerinin dışlandığını ve Batı’nın tarihsel gerçeği çarpıttığını vurgulayan Zaharova şu ifadeleri kullandı:

BM Sekreterliği de davet etmiyor. Bunu sadece Rusya'nın daimi temsilciliği yapıyor ve her yıl 27 Ocak'ta BM'de Büyük Vatan Savaşı katılımcıları ve eski toplama kampı mahkumlarının başrol oynadığı anma etkinlikleri düzenliyor. BM'de ulusal düzeyde kaç sergi, konser, resepsiyon düzenledik, ancak “kolektif Batı anti-akıl” ve onun peşinden giden BM yetkililerinden gazilerimize davet gelmedi.

'Batı'nın politikası haline geldi'

Zaharova, tarihsel anıtların ve Sovyet gazilerine yönelik tavırların örneklerini vererek, “Holokost kurbanlarının unutulması, yeni sahte kahramanların onurlandırılması, tarihsel gerçeğin silinmesi Batı’nın politikası haline geldi” dedi
Sözcü, “Onlar bunu ara sıra ya da zorla değil, bilinçli olarak, başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda ederek yaptılar. Bu gerçeğin asla unutulmaması için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.
