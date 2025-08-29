Yaz döneminin en pahalı transferleri belli oldu: Osimhen listeye girdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/yaz-doneminin-en-pahali-transferleri-belli-oldu-osimhen-listeye-girdi-1098912955.html
11:52 29.08.2025 (güncellendi: 11:53 29.08.2025)
Dünya futbolunda 2025 yaz dönemi transferi sona yaklaşırken en pahalı transferler listesi ortaya çıkmaya başladı. Listede Osimhen ile Galatasaray da yer bulurken birinci sıradaki en pahalı transfer, 125 milyon euro ile orta saha oyuncusu Florian Wirtz transferi oldu. Wirtz, Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer oldu.
Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin son günlerine girilirken, rekor bedellerle gerçekleşen transferler listesi de netleşmeye başladı. Listenin zirvesinde 125 milyon euroya Liverpool’a imza atan Bayer Leverkusen’in genç yıldızı Florian Wirtz yer aldı.
En dikkat çeken gelişmelerden biri ise Galatasaray’ın, golcü Victor Osimhen transferiyle bu dev listeye adını yazdırması oldu.
2025 Yaz Transfer Döneminin En Pahalı Transferleri
1. Florian Wirtz – Liverpool
💰 125 milyon euro
2. Hugo Ekitike – Liverpool
💰 95 milyon euro
3. Benjamin Sesko – Manchester United
💰 76,5 milyon euro
4. Victor Osimhen – Galatasaray
💰 75 milyon euro
5. Bryan Mbeumo – Manchester United
💰 75 milyon euro
6. Matheus Cunha – Manchester United
💰 74.2 milyon euro
7. Luis Díaz – Bayern Münih
💰 70 milyon euro
8. Martín Zubimendi – Arsenal
💰 70 milyon euro
9. Eberechi Eze – Arsenal
💰 69.3 milyon euro
10. Mateo Retegui – Al-Qadsiah
💰 68.25 milyon euro