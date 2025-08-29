https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/yaz-doneminin-en-pahali-transferleri-belli-oldu-osimhen-listeye-girdi-1098912955.html

Yaz döneminin en pahalı transferleri belli oldu: Osimhen listeye girdi

Yaz döneminin en pahalı transferleri belli oldu: Osimhen listeye girdi

Sputnik Türkiye

Dünya futbolunda 2025 yaz dönemi transferi sona yaklaşırken en pahalı transferler listesi ortaya çıkmaya başladı. Listede Osimhen ile Galatasaray da yer... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T11:52+0300

2025-08-29T11:52+0300

2025-08-29T11:53+0300

spor

florian wirtz

manchester united

liverpool

victor james osimhen

osimhen

galatasaray

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098914266_0:148:2048:1301_1920x0_80_0_0_9ed3d96199b6f9315ab50b3baa418ddf.jpg

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin son günlerine girilirken, rekor bedellerle gerçekleşen transferler listesi de netleşmeye başladı. Listenin zirvesinde 125 milyon euroya Liverpool’a imza atan Bayer Leverkusen’in genç yıldızı Florian Wirtz yer aldı. En dikkat çeken gelişmelerden biri ise Galatasaray’ın, golcü Victor Osimhen transferiyle bu dev listeye adını yazdırması oldu.2025 Yaz Transfer Döneminin En Pahalı Transferleri1. Florian Wirtz – Liverpool💰 125 milyon euro2. Hugo Ekitike – Liverpool💰 95 milyon euro3. Benjamin Sesko – Manchester United💰 76,5 milyon euro4. Victor Osimhen – Galatasaray💰 75 milyon euro5. Bryan Mbeumo – Manchester United💰 75 milyon euro6. Matheus Cunha – Manchester United💰 74.2 milyon euro7. Luis Díaz – Bayern Münih💰 70 milyon euro8. Martín Zubimendi – Arsenal💰 70 milyon euro9. Eberechi Eze – Arsenal💰 69.3 milyon euro10. Mateo Retegui – Al-Qadsiah💰 68.25 milyon euro

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/besiktasta-solskjaer-ayriligi-sonrasi-sicak-gelisme-adalinin-gorusme-yapmasi-bekleniyor-1098906434.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

florian wirtz, manchester united, liverpool, victor james osimhen, osimhen, galatasaray, transfer