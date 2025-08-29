https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/besiktasta-solskjaer-ayriligi-sonrasi-sicak-gelisme-adalinin-gorusme-yapmasi-bekleniyor-1098906434.html
Beşiktaş'ta Solskjaer ayrılığı sonrası sıcak gelişme: Adalı'nın görüşme yapması bekleniyor
Beşiktaş’ta Solskjaer ayrılığı sonrası sıcak gelişme: Adalı'nın görüşme yapması bekleniyor
UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne’a elenerek Avrupa’ya erken veda eden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne’a elenmesinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli çalıştırıcının sözleşmesini feshettiğini açıkladı.Kulüpten yapılan duyuruda, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Sergen Yalçın GündemdeLausanne mağlubiyeti sonrası yeni teknik direktör arayışına giren Beşiktaş’ta sıcak bir gelişme yaşandı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre; kulüp başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirecek.Sabuncuoğlu, “Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşecek. Sergen Yalçın da Beşiktaş’a dönmek için istekli. Beşiktaş’ın teknik direktör listesinin başında Sergen Yalçın yer alıyor” ifadelerini kullandı.
07:28 29.08.2025
UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenerek Avrupa'ya erken veda eden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, vakit kaybetmeden yeni hoca için harekete geçti. Eski futbolcunun ismi basına yansıdı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne’a elenmesinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Norveçli çalıştırıcının sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Lausanne mağlubiyeti sonrası yeni teknik direktör arayışına giren Beşiktaş’ta sıcak bir gelişme yaşandı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre; kulüp başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirecek.
Sabuncuoğlu, “Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile görüşecek. Sergen Yalçın da Beşiktaş’a dönmek için istekli. Beşiktaş’ın teknik direktör listesinin başında Sergen Yalçın yer alıyor” ifadelerini kullandı.