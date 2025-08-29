https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/avrupa-rusyaabd-ukrayna-muzakerelerinin-ayrintilarini-bilmiyor-1098904495.html
'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'
'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'
Sputnik Türkiye
Atlantic dergisinin haberine göre Avrupalılar, Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya ile ABD arasındaki müzakere sürecinin ayrıntılarını bilmediklerinden... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T04:03+0300
2025-08-29T04:03+0300
2025-08-29T04:03+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
washington
atlantic
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098636141_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_a75546998f83a2f42c519d550128de42.jpg
Atlantic dergisi, Avrupalı yetkililerin Rusya ve ABD arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerin ayrıntılarına erişemedikleri için rahatsızlık duyduklarını yazdı.Haberde, Avrupalı yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kapalı kapılar ardında Amerikalılara ne vaat ettiğini ve Washington heyetinin Moskova’daki görüşmelerden ne gibi sonuçlarla döndüğünü bilmediklerini dile getirdikleri aktarıldı.Dergiye konuşan üst düzey bir Avrupalı kaynak ise, Rusya ile ABD arasındaki olası anlaşmayı “bir yapboz” olarak nitelendirerek Avrupalıların “bu yapbozu bir araya getirmeye çalıştığını” söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/abd-disisleri-bakanligi-ukraynaya-yaklasik-825-milyon-dolarlik-silah-satisini-onayladi-1098904125.html
rusya
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098636141_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bdbc109da47c49f28948133ef0bceb76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya, ukrayna, washington, atlantic
abd, rusya, ukrayna, washington, atlantic
'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'
Atlantic dergisinin haberine göre Avrupalılar, Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya ile ABD arasındaki müzakere sürecinin ayrıntılarını bilmediklerinden şikayet ediyor.
Atlantic dergisi, Avrupalı yetkililerin Rusya ve ABD arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerin ayrıntılarına erişemedikleri için rahatsızlık duyduklarını yazdı.
Haberde, Avrupalı yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kapalı kapılar ardında Amerikalılara ne vaat ettiğini ve Washington heyetinin Moskova’daki görüşmelerden ne gibi sonuçlarla döndüğünü bilmediklerini dile getirdikleri aktarıldı.
Dergiye konuşan üst düzey bir Avrupalı kaynak ise, Rusya ile ABD arasındaki olası anlaşmayı “bir yapboz” olarak nitelendirerek Avrupalıların “bu yapbozu bir araya getirmeye çalıştığını” söyledi.