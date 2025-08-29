Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/avrupa-rusyaabd-ukrayna-muzakerelerinin-ayrintilarini-bilmiyor-1098904495.html
'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'
'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'
Sputnik Türkiye
Atlantic dergisinin haberine göre Avrupalılar, Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya ile ABD arasındaki müzakere sürecinin ayrıntılarını bilmediklerinden... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T04:03+0300
2025-08-29T04:03+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
washington
atlantic
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098636141_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_a75546998f83a2f42c519d550128de42.jpg
Atlantic dergisi, Avrupalı yetkililerin Rusya ve ABD arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerin ayrıntılarına erişemedikleri için rahatsızlık duyduklarını yazdı.Haberde, Avrupalı yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kapalı kapılar ardında Amerikalılara ne vaat ettiğini ve Washington heyetinin Moskova’daki görüşmelerden ne gibi sonuçlarla döndüğünü bilmediklerini dile getirdikleri aktarıldı.Dergiye konuşan üst düzey bir Avrupalı kaynak ise, Rusya ile ABD arasındaki olası anlaşmayı “bir yapboz” olarak nitelendirerek Avrupalıların “bu yapbozu bir araya getirmeye çalıştığını” söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/abd-disisleri-bakanligi-ukraynaya-yaklasik-825-milyon-dolarlik-silah-satisini-onayladi-1098904125.html
rusya
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098636141_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bdbc109da47c49f28948133ef0bceb76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, washington, atlantic
abd, rusya, ukrayna, washington, atlantic

'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'

04:03 29.08.2025
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Trump basın açıklaması
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Atlantic dergisinin haberine göre Avrupalılar, Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya ile ABD arasındaki müzakere sürecinin ayrıntılarını bilmediklerinden şikayet ediyor.
Atlantic dergisi, Avrupalı yetkililerin Rusya ve ABD arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerin ayrıntılarına erişemedikleri için rahatsızlık duyduklarını yazdı.
Haberde, Avrupalı yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kapalı kapılar ardında Amerikalılara ne vaat ettiğini ve Washington heyetinin Moskova’daki görüşmelerden ne gibi sonuçlarla döndüğünü bilmediklerini dile getirdikleri aktarıldı.
Dergiye konuşan üst düzey bir Avrupalı kaynak ise, Rusya ile ABD arasındaki olası anlaşmayı “bir yapboz” olarak nitelendirerek Avrupalıların “bu yapbozu bir araya getirmeye çalıştığını” söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya yaklaşık 825 milyon dolarlık silah satışını onayladı
02:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала