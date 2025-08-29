https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/avrupa-rusyaabd-ukrayna-muzakerelerinin-ayrintilarini-bilmiyor-1098904495.html

'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'

'Avrupa, Rusya–ABD Ukrayna müzakerelerinin ayrıntılarını bilmiyor'

Atlantic dergisinin haberine göre Avrupalılar, Ukrayna sorununun çözümü konusunda Rusya ile ABD arasındaki müzakere sürecinin ayrıntılarını bilmediklerinden... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Atlantic dergisi, Avrupalı yetkililerin Rusya ve ABD arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerin ayrıntılarına erişemedikleri için rahatsızlık duyduklarını yazdı.Haberde, Avrupalı yetkililerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kapalı kapılar ardında Amerikalılara ne vaat ettiğini ve Washington heyetinin Moskova’daki görüşmelerden ne gibi sonuçlarla döndüğünü bilmediklerini dile getirdikleri aktarıldı.Dergiye konuşan üst düzey bir Avrupalı kaynak ise, Rusya ile ABD arasındaki olası anlaşmayı “bir yapboz” olarak nitelendirerek Avrupalıların “bu yapbozu bir araya getirmeye çalıştığını” söyledi.

