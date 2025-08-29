https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/von-der-leyen-acikladi-ab-savunma-harcamalarina-bes-kat-artis-teklif-edildi-1098925750.html

Von der Leyen açıkladı: 'AB savunma harcamalarını 'beş kat' artırmayı öngörüyoruz'

Von der Leyen açıkladı: 'AB savunma harcamalarını 'beş kat' artırmayı öngörüyoruz'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Letonya’da düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin yeni bütçe taslağında savunma harcamalarının beş kat, askeri hareketlilik bütçesinin ise on kat artırılmasını teklif ettiğini açıkladı. Von Der Leyen, açıklamasında “Yeni sunduğumuz AB bütçesinde savunma harcamalarını beş kat, askeri hareketliliğe ayrılan fonu ise on kat artırmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu, 19 Mart’ta “Avrupa’nın Yeniden Silahlanması” başlıklı yeni savunma stratejisini açıklamış, ancak üye ülkelerden gelen tepkiler üzerine belgenin adı daha sonra “Hazırlık 2030” olarak değiştirilmişti. Strateji, dört yıl içinde yaklaşık 800 milyar euronun savunmaya yönlendirilmesini öngörüyor. Mayıs ayında AB üyesi ülkeler, SAFE adlı kredi mekanizmasının oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu mekanizma aracılığıyla 150 milyar euronun silah üretimine aktarılması planlandığı, ayrıca Brüksel, üye devletlerin bütçelerinden yaklaşık 650 milyar euronun ayrılmasını hedeflediği belirtilmişti. AB yönetimi, bu ölçekteki militarizasyon harcamaları karşılığında, üye ülkelerin mali disiplin kurallarını ihlal etmesine, özellikle de bütçe açıklarının artmasına göz yumacağını da açıklamıştı.

