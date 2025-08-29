https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/uzman-saber-trumpin-soros-elestirileri-yonetilen-kaos-modelini-aciga-cikardi-1098929629.html

Uzman Saber: Trump’ın Soros eleştirileri ‘yönetilen kaos’ modelini açığa çıkardı

Mısırlı uluslararası terör ve bilgi savaşları uzmanı Hatem Saber, ABD Başkanı Donald Trump’ın George Soros’a yönelik eleştirilerinin, finansörün Trump’ın... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Mısırlı uzman Hatem Saber, Trump’ın George Soros’a yönelik eleştirilerini yorumladı.Saber, Demokratların Soros ve organizasyonlarını rejim değişiklikleri için bir araç olarak kullandığını, ancak bunu açıkça ifade etmediklerini söyledi. Soros’un insan hakları ve medya alanındaki ‘yumuşak’ araçlarının hükümetlere baskı uygulamak veya iktidar değişimini desteklemek amacıyla kullanıldığını vurguladı.Uzman, Soros destekli hak örgütleri ve medya kampanyaları aracılığıyla sokak hareketlerinin ABD içinde mobilize edilebileceğini, böylece daha önce yurt dışında test edilen 'yönetilen protesto' modelinin Trump’a karşı uygulanabileceğini ifade etti. Saber ayrıca, Soros’un yapılarının Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki stratejik bölgelerde aktif olduğunu ve BRICS ülkeleriyle ilişkileri etkilemeye odaklandığını kaydetti.

