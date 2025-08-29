https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/brezilyali-profesor-goncalves-trumpsoros-tartismasinin-arkasinda-abdnin-kuresel-rolune-dair-catisma-1098927114.html
Brezilyalı Analist Gonçalves: Trump–Soros tartışmasının arkasında ABD’nin küresel rolüne dair çatışma var
Brezilyalı Analist Gonçalves: Trump–Soros tartışmasının arkasında ABD’nin küresel rolüne dair çatışma var
Sputnik Türkiye
Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Williams Gonçalves, Donald Trump’ın George Soros’a yönelik suçlamalarını değerlendirerek tartışmanın sadece... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T17:31+0300
2025-08-29T17:31+0300
2025-08-29T17:33+0300
dünya
abd
george soros
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103728/97/1037289783_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_b90ea4df2bd2f89754b907e39d542d1b.jpg
Brezilyalı analist ve Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi profesörü Williams Gonçalves, Donald Trump’ın George Soros’a yönelik suçlamalarını değerlendirdi. Gonçalves, bu tartışmanın ardında ABD’nin küresel rolüne ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu vurguladı. Gonçalves, Soros’un dünya genelinde çeşitli örgütleri finanse ettiğini ve bu yapıların ‘demokrasi savunusu’ adı altında ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi: Analist, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD Batı dünyasında hegemon konumuna geldikten sonra Amerika fonlarının pek çok ülkede etkinlik gösterdiğini belirterek iç siyasi süreçler üzerinde ciddi etkiler yarattığını, özellikle Latin Amerika’da bu durumun bilinen bir gerçek olduğunu ve Washington’un bu örgütler üzerinden kendi çıkarlarını ilerletme konusunda ‘usta’ olduğunu söyledi. Profesör Gonçalves, Soros’un ABD içindeki ‘müdahaleci küreselci’ kanadı temsil ettiğini, Trump’ın ise bunun tam tersine bir söylem geliştirdiğini, “Trump, ülkenin yıkıma uğramasının sorumluluğunu seleflerinin yürüttüğü küreselleşmeye yüklüyor. Bu nedenle küreselleşmeyi, ABD’nin çıkarlarına zarar veren ve ülkenin dünya üzerindeki etkisini zayıflatan bir düşman olarak görüyor” sözleriyle ifade etti. 'Trump, Ukrayna'nın stratejik planını bozdu'Uzman ayrıca, Trump yönetiminin Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD’nin hegemon konumunu koruma hedefi etrafında birleştiği ‘partiler üstü mutabakatı’ sona erdirdiğini dile getirdi. Bu mutabakatın bir parçası olarak Ukrayna, Moskova’yı izole etme stratejisinde önemli bir rol oynamış ve Soros’un oğlu Alex Zelenskiy’e koşulsuz destek vermişti. Gonçalves, açıklamasını “ABD, Ukrayna’ya krediler sağladı; Ukrayna ise bu parayla ABD’den silah satın alarak Amerikan savunma sanayisini besledi ve borçlu kaldı. Zelenskiy, bu askeri anlaşmayı ısrarla sürdürmeye çalıştı. Ancak Trump, bu stratejik planı bozdu” sözleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/trump-yonetimi-sorosu-hedef-aldi-94-yasindaki-milyardere-hangi-suclamalar-yoneltiliyor-1098920800.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103728/97/1037289783_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_490d40f802312740826baef2e4bf9df4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, george soros, ukrayna
abd, george soros, ukrayna
Brezilyalı Analist Gonçalves: Trump–Soros tartışmasının arkasında ABD’nin küresel rolüne dair çatışma var
17:31 29.08.2025 (güncellendi: 17:33 29.08.2025)
Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Williams Gonçalves, Donald Trump’ın George Soros’a yönelik suçlamalarını değerlendirerek tartışmanın sadece kişisel değil, ABD’nin küresel hegemonyası ve iç siyasetteki farklı yönelimler üzerine kurulu olduğunu söyledi.
Brezilyalı analist ve Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi profesörü Williams Gonçalves, Donald Trump’ın George Soros’a yönelik suçlamalarını değerlendirdi. Gonçalves, bu tartışmanın ardında ABD’nin küresel rolüne ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu vurguladı.
Gonçalves, Soros’un dünya genelinde çeşitli örgütleri finanse ettiğini ve bu yapıların ‘demokrasi savunusu’ adı altında ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi:
Çoğu zaman kendiliğinden gelişen sokak hareketlerinden söz edilir, ancak bu konuyu az çok bilenler çok iyi bilir ki kendiliğinden hiçbir şey olmaz. Her zaman lojistik ve finansal açıdan süreci organize eden birileri vardır.
Analist, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD Batı dünyasında hegemon konumuna geldikten sonra Amerika fonlarının pek çok ülkede etkinlik gösterdiğini belirterek iç siyasi süreçler üzerinde ciddi etkiler yarattığını, özellikle Latin Amerika’da bu durumun bilinen bir gerçek olduğunu ve Washington’un bu örgütler üzerinden kendi çıkarlarını ilerletme konusunda ‘usta’ olduğunu söyledi.
Profesör Gonçalves, Soros’un ABD içindeki ‘müdahaleci küreselci’ kanadı temsil ettiğini, Trump’ın ise bunun tam tersine bir söylem geliştirdiğini, “Trump, ülkenin yıkıma uğramasının sorumluluğunu seleflerinin yürüttüğü küreselleşmeye yüklüyor. Bu nedenle küreselleşmeyi, ABD’nin çıkarlarına zarar veren ve ülkenin dünya üzerindeki etkisini zayıflatan bir düşman olarak görüyor” sözleriyle ifade etti.
'Trump, Ukrayna'nın stratejik planını bozdu'
Uzman ayrıca, Trump yönetiminin Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD’nin hegemon konumunu koruma hedefi etrafında birleştiği ‘partiler üstü mutabakatı’ sona erdirdiğini dile getirdi. Bu mutabakatın bir parçası olarak Ukrayna, Moskova’yı izole etme stratejisinde önemli bir rol oynamış ve Soros’un oğlu Alex Zelenskiy’e koşulsuz destek vermişti.
Gonçalves, açıklamasını “ABD, Ukrayna’ya krediler sağladı; Ukrayna ise bu parayla ABD’den silah satın alarak Amerikan savunma sanayisini besledi ve borçlu kaldı. Zelenskiy, bu askeri anlaşmayı ısrarla sürdürmeye çalıştı. Ancak Trump, bu stratejik planı bozdu” sözleriyle sonlandırdı.