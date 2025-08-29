https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/brezilyali-profesor-goncalves-trumpsoros-tartismasinin-arkasinda-abdnin-kuresel-rolune-dair-catisma-1098927114.html

Brezilyalı Analist Gonçalves: Trump–Soros tartışmasının arkasında ABD’nin küresel rolüne dair çatışma var

Brezilyalı Analist Gonçalves: Trump–Soros tartışmasının arkasında ABD’nin küresel rolüne dair çatışma var

Sputnik Türkiye

Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Williams Gonçalves, Donald Trump’ın George Soros’a yönelik suçlamalarını değerlendirerek tartışmanın sadece... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T17:31+0300

2025-08-29T17:31+0300

2025-08-29T17:33+0300

dünya

abd

george soros

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103728/97/1037289783_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_b90ea4df2bd2f89754b907e39d542d1b.jpg

Brezilyalı analist ve Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi profesörü Williams Gonçalves, Donald Trump’ın George Soros’a yönelik suçlamalarını değerlendirdi. Gonçalves, bu tartışmanın ardında ABD’nin küresel rolüne ilişkin farklı yaklaşımların bulunduğunu vurguladı. Gonçalves, Soros’un dünya genelinde çeşitli örgütleri finanse ettiğini ve bu yapıların ‘demokrasi savunusu’ adı altında ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi: Analist, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD Batı dünyasında hegemon konumuna geldikten sonra Amerika fonlarının pek çok ülkede etkinlik gösterdiğini belirterek iç siyasi süreçler üzerinde ciddi etkiler yarattığını, özellikle Latin Amerika’da bu durumun bilinen bir gerçek olduğunu ve Washington’un bu örgütler üzerinden kendi çıkarlarını ilerletme konusunda ‘usta’ olduğunu söyledi. Profesör Gonçalves, Soros’un ABD içindeki ‘müdahaleci küreselci’ kanadı temsil ettiğini, Trump’ın ise bunun tam tersine bir söylem geliştirdiğini, “Trump, ülkenin yıkıma uğramasının sorumluluğunu seleflerinin yürüttüğü küreselleşmeye yüklüyor. Bu nedenle küreselleşmeyi, ABD’nin çıkarlarına zarar veren ve ülkenin dünya üzerindeki etkisini zayıflatan bir düşman olarak görüyor” sözleriyle ifade etti. 'Trump, Ukrayna'nın stratejik planını bozdu'Uzman ayrıca, Trump yönetiminin Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD’nin hegemon konumunu koruma hedefi etrafında birleştiği ‘partiler üstü mutabakatı’ sona erdirdiğini dile getirdi. Bu mutabakatın bir parçası olarak Ukrayna, Moskova’yı izole etme stratejisinde önemli bir rol oynamış ve Soros’un oğlu Alex Zelenskiy’e koşulsuz destek vermişti. Gonçalves, açıklamasını “ABD, Ukrayna’ya krediler sağladı; Ukrayna ise bu parayla ABD’den silah satın alarak Amerikan savunma sanayisini besledi ve borçlu kaldı. Zelenskiy, bu askeri anlaşmayı ısrarla sürdürmeye çalıştı. Ancak Trump, bu stratejik planı bozdu” sözleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/trump-yonetimi-sorosu-hedef-aldi-94-yasindaki-milyardere-hangi-suclamalar-yoneltiliyor-1098920800.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, george soros, ukrayna