Ukrayna’da üst düzey Estonyalı subay öldürüldü

Ukrayna'nın Sumı Bölgesi'nde, Estonya'nın bir üst düzey özel kuvvetler subayının öldürüldüğü belirtildi. 29.08.2025

Rusya Savunma Bakanlığı yetkili, Sputnik’e açıklamasında, Rus güçlerin Sumı Bölgesi’nde Estonya'nın üst düzey özel kuvvetler subayı Olev Roost’ı ortadan kaldırmayı başardığını bildirdi.Yetkili, “Roost, 2023'te gönüllü olarak Ukrayna'ya giderek 3. Özel Harekat Kuvvetleri Alayına katıldı. Estonyalı paralı asker, büyük olasılıkla yoğun hava saldırısında öldürüldü” diye anlattı.Roost’un, NATO'nun Afganistan'daki operasyonlarına katıldığı, 2017'de Estonya Özel Harekat Kuvvetleri'ne seçildiği ve 2020'de Mali'de savaştığı aktarıldı.Postimees gazetesinin verdiği bilgiye göre Roost, 2023'te Estonya'daki görevini tamamlayarak Ukrayna'ya gitti. Roost’un, Ukrayna’da öldürülen en az altıncı Estonyalı paralı asker olduğu belirtildi.

