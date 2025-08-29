Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna'nın Sumı Bölgesi'nde, Estonya'nın bir üst düzey özel kuvvetler subayının öldürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkili, Sputnik’e açıklamasında, Rus güçlerin Sumı Bölgesi’nde Estonya'nın üst düzey özel kuvvetler subayı Olev Roost’ı ortadan kaldırmayı başardığını bildirdi.Yetkili, “Roost, 2023'te gönüllü olarak Ukrayna'ya giderek 3. Özel Harekat Kuvvetleri Alayına katıldı. Estonyalı paralı asker, büyük olasılıkla yoğun hava saldırısında öldürüldü” diye anlattı.Roost’un, NATO'nun Afganistan'daki operasyonlarına katıldığı, 2017'de Estonya Özel Harekat Kuvvetleri'ne seçildiği ve 2020'de Mali'de savaştığı aktarıldı.Postimees gazetesinin verdiği bilgiye göre Roost, 2023'te Estonya'daki görevini tamamlayarak Ukrayna'ya gitti. Roost’un, Ukrayna’da öldürülen en az altıncı Estonyalı paralı asker olduğu belirtildi.
Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’nde, Estonya'nın bir üst düzey özel kuvvetler subayının öldürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkili, Sputnik’e açıklamasında, Rus güçlerin Sumı Bölgesi’nde Estonya'nın üst düzey özel kuvvetler subayı Olev Roost’ı ortadan kaldırmayı başardığını bildirdi.
Yetkili, “Roost, 2023'te gönüllü olarak Ukrayna'ya giderek 3. Özel Harekat Kuvvetleri Alayına katıldı. Estonyalı paralı asker, büyük olasılıkla yoğun hava saldırısında öldürüldü” diye anlattı.
Roost’un, NATO'nun Afganistan'daki operasyonlarına katıldığı, 2017'de Estonya Özel Harekat Kuvvetleri'ne seçildiği ve 2020'de Mali'de savaştığı aktarıldı.
Postimees gazetesinin verdiği bilgiye göre Roost, 2023'te Estonya'daki görevini tamamlayarak Ukrayna'ya gitti. Roost’un, Ukrayna’da öldürülen en az altıncı Estonyalı paralı asker olduğu belirtildi.
