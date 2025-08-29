https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/putinden-cin-ziyareti-oncesinde-pekine-hediye-1098914457.html
Putin’den Çin ziyareti öncesinde Pekin'e hediye
Putin’den Çin ziyareti öncesinde Pekin'e hediye
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine bir hediye ile geleceği belirtildi. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T11:49+0300
2025-08-29T11:49+0300
2025-08-29T11:51+0300
dünya
çin
rusya
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084725242_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_487c5113fede2ff6e4d1e24315ac72c3.jpg
Çin’in Sohu gazetesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in Pekin’e Rus uçak motorlarının tedarikine ilişkin bir anlaşmayla geleceğini yazdı.Gazetenin yazısında, “Çin'e bu kadar uzun bir ziyaret, Rus diplomasisi tarihinde nadir görülen bir durum. Bu durum, sadece Rusya-Çin ilişkilerinin yakınlığını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Putin'in ziyareti öncesinde Rusya tarafından sunulan ‘hoş bulduk hediyesi’ nedeniyle de özel bir ilgi görüyor” ifadesi kullanıldı.Söz konusu hediyenin, Rus ileri teknoloji devi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov’un geçen hafta yaptığı, Çin’e Rus yapımı PD-14, PD-8 ve gelecek vaat eden PD-35 uçak motorlarını tedarik etmeye hazır oldukları yönündeki açıklama olduğu belirtildi.Bu açıklamanın bir tesadüf olmadığını kaydeden gazete, doğrudan Çin’in C919 uçağıyla ilgili olduğunu kaydetti.Daha önce New York Post gazetesi, ABD'nin Çin'in ihracat kısıtlamalarına misilleme olarak, C919 uçağının geliştirilmesiyle ilgili olanlar da dahil kritik teknolojilerin satışını askıya aldığını bildirmişti.Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek. 3 Eylül'de de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, Çin halkının Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle bir askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok yabancı liderlerin katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/irana-yonelik-yaptirimlari-yeniden-yururluge-koyan-avrupaya-rusyadan-kinama-1098913505.html
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084725242_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_236523e105281e9145220fc48ef554da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, rusya, vladimir putin
çin, rusya, vladimir putin
Putin’den Çin ziyareti öncesinde Pekin'e hediye
11:49 29.08.2025 (güncellendi: 11:51 29.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine bir hediye ile geleceği belirtildi.
Çin’in Sohu gazetesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in Pekin’e Rus uçak motorlarının tedarikine ilişkin bir anlaşmayla geleceğini yazdı.
Gazetenin yazısında, “Çin'e bu kadar uzun bir ziyaret, Rus diplomasisi tarihinde nadir görülen bir durum. Bu durum, sadece Rusya-Çin ilişkilerinin yakınlığını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Putin'in ziyareti öncesinde Rusya tarafından sunulan ‘hoş bulduk hediyesi’ nedeniyle de özel bir ilgi görüyor” ifadesi kullanıldı.
Söz konusu hediyenin, Rus ileri teknoloji devi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov’un geçen hafta yaptığı, Çin’e Rus yapımı PD-14, PD-8 ve gelecek vaat eden PD-35 uçak motorlarını tedarik etmeye hazır oldukları yönündeki açıklama olduğu belirtildi.
Bu açıklamanın bir tesadüf olmadığını kaydeden gazete, doğrudan Çin’in C919 uçağıyla ilgili olduğunu kaydetti.
Daha önce New York Post gazetesi, ABD'nin Çin'in ihracat kısıtlamalarına misilleme olarak, C919 uçağının geliştirilmesiyle ilgili olanlar da dahil kritik teknolojilerin satışını askıya aldığını bildirmişti.
Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek. 3 Eylül'de de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, Çin halkının Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle bir askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok yabancı liderlerin katılması bekleniyor.