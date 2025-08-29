https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/putinden-cin-ziyareti-oncesinde-pekine-hediye-1098914457.html

Putin’den Çin ziyareti öncesinde Pekin'e hediye

Putin’den Çin ziyareti öncesinde Pekin'e hediye

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine bir hediye ile geleceği belirtildi. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T11:49+0300

2025-08-29T11:49+0300

2025-08-29T11:51+0300

dünya

çin

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084725242_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_487c5113fede2ff6e4d1e24315ac72c3.jpg

Çin’in Sohu gazetesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in Pekin’e Rus uçak motorlarının tedarikine ilişkin bir anlaşmayla geleceğini yazdı.Gazetenin yazısında, “Çin'e bu kadar uzun bir ziyaret, Rus diplomasisi tarihinde nadir görülen bir durum. Bu durum, sadece Rusya-Çin ilişkilerinin yakınlığını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Putin'in ziyareti öncesinde Rusya tarafından sunulan ‘hoş bulduk hediyesi’ nedeniyle de özel bir ilgi görüyor” ifadesi kullanıldı.Söz konusu hediyenin, Rus ileri teknoloji devi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov’un geçen hafta yaptığı, Çin’e Rus yapımı PD-14, PD-8 ve gelecek vaat eden PD-35 uçak motorlarını tedarik etmeye hazır oldukları yönündeki açıklama olduğu belirtildi.Bu açıklamanın bir tesadüf olmadığını kaydeden gazete, doğrudan Çin’in C919 uçağıyla ilgili olduğunu kaydetti.Daha önce New York Post gazetesi, ABD'nin Çin'in ihracat kısıtlamalarına misilleme olarak, C919 uçağının geliştirilmesiyle ilgili olanlar da dahil kritik teknolojilerin satışını askıya aldığını bildirmişti.Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri ​​arasında Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek. 3 Eylül'de de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, Çin halkının Japon işgaline karşı Direniş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle bir askeri geçit töreni düzenlenecek. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok yabancı liderlerin katılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/irana-yonelik-yaptirimlari-yeniden-yururluge-koyan-avrupaya-rusyadan-kinama-1098913505.html

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, rusya, vladimir putin