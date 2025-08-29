https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ukrayna-ordusu-butunlugu-kaybetti-bircok-noktasinda-10-kilometre-geri-cekildi-1098911918.html
Ukrayna ordusu bütünlüğü kaybetti: Birçok noktasında 10 kilometre geri çekildi
Ukrayna ordusu bütünlüğü kaybetti: Birçok noktasında 10 kilometre geri çekildi
Ukrayna ordusunun savunma hattının bütünlüğünü kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, düşman güçlerin cephenin birçok kesiminde 10 kilometre geri... 29.08.2025
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesindeki son durumu aktardı.Bakanlık yetkilisi, “Ukrayna savunması belirli bölgelerde on kilometreden fazla derinliğe ulaşan kopuşlar yaşıyor. Bu tür vakalar artık münferit olmaktan çıkıp istikrarlı bir eğilim haline geliyor” şeklinde konuştu.Ukrayna savunmasında, özellikle Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti kesimlerinde büyük gediklerin meydana geldiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu bütünlüğü kaybetti: Birçok noktasında 10 kilometre geri çekildi
10:54 29.08.2025 (güncellendi: 10:59 29.08.2025)
Ukrayna ordusunun savunma hattının bütünlüğünü kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, düşman güçlerin cephenin birçok kesiminde 10 kilometre geri çekildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesindeki son durumu aktardı.
Bakanlık yetkilisi, “Ukrayna savunması belirli bölgelerde on kilometreden fazla derinliğe ulaşan kopuşlar yaşıyor. Bu tür vakalar artık münferit olmaktan çıkıp istikrarlı bir eğilim haline geliyor” şeklinde konuştu.
Ukrayna savunmasında, özellikle Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti kesimlerinde büyük gediklerin meydana geldiği kaydedildi.