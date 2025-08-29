Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusu bütünlüğü kaybetti: Birçok noktasında 10 kilometre geri çekildi
Ukrayna ordusu bütünlüğü kaybetti: Birçok noktasında 10 kilometre geri çekildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesindeki son durumu aktardı.Bakanlık yetkilisi, “Ukrayna savunması belirli bölgelerde on kilometreden fazla derinliğe ulaşan kopuşlar yaşıyor. Bu tür vakalar artık münferit olmaktan çıkıp istikrarlı bir eğilim haline geliyor” şeklinde konuştu.Ukrayna savunmasında, özellikle Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti kesimlerinde büyük gediklerin meydana geldiği kaydedildi.
10:54 29.08.2025
Ukrayna ordusunun savunma hattının bütünlüğünü kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, düşman güçlerin cephenin birçok kesiminde 10 kilometre geri çekildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesindeki son durumu aktardı.
Bakanlık yetkilisi, “Ukrayna savunması belirli bölgelerde on kilometreden fazla derinliğe ulaşan kopuşlar yaşıyor. Bu tür vakalar artık münferit olmaktan çıkıp istikrarlı bir eğilim haline geliyor” şeklinde konuştu.
Ukrayna savunmasında, özellikle Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti kesimlerinde büyük gediklerin meydana geldiği kaydedildi.
