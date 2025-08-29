https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ukrayna-ordusu-butunlugu-kaybetti-bircok-noktasinda-10-kilometre-geri-cekildi-1098911918.html

Ukrayna ordusu bütünlüğü kaybetti: Birçok noktasında 10 kilometre geri çekildi

Ukrayna ordusu bütünlüğü kaybetti: Birçok noktasında 10 kilometre geri çekildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun savunma hattının bütünlüğünü kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, düşman güçlerin cephenin birçok kesiminde 10 kilometre geri... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T10:54+0300

2025-08-29T10:54+0300

2025-08-29T10:59+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

harkov

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098685660_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_a5272fc69887fb338fdb19de4e72ce6d.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesindeki son durumu aktardı.Bakanlık yetkilisi, “Ukrayna savunması belirli bölgelerde on kilometreden fazla derinliğe ulaşan kopuşlar yaşıyor. Bu tür vakalar artık münferit olmaktan çıkıp istikrarlı bir eğilim haline geliyor” şeklinde konuştu.Ukrayna savunmasında, özellikle Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti kesimlerinde büyük gediklerin meydana geldiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/bati-basini-trump-ukraynayi-rusyayla-iliskilerde-bir-engel-olarak-goruyor-1098910893.html

rusya

ukrayna

donbass

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, ukrayna ordusu