https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/bati-basini-trump-ukraynayi-rusyayla-iliskilerde-bir-engel-olarak-goruyor-1098910893.html
Batı basını: Trump, Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerde bir engel olarak görüyor
Batı basını: Trump, Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerde bir engel olarak görüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Kiev’i Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasının ve Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözümünün önünde bir engel olarak gördüğü... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T10:29+0300
2025-08-29T10:29+0300
2025-08-29T10:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya
ukrayna
donald trump
le point
vladimir zelenskiy
avrupa
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098630431_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_3d002404e853fe623156c81cde581521.jpg
Fransız Le Point dergisi, kaynaklarına dayandırdığı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerin yeniden başlatılması önünde engel olarak gördüğünü kaydetti.Yazıda, “Trump'ın önceliği, Rusya ile işlevsel ilişkinin yeniden tesis edilmesi. Onun görüşüne göre Ukrayna bunun önünde bir engel” ifadesi kullanıldı.Atlantic dergisi dün, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin gerçekçi olmayan talepleri nedeniyle Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerden memnun olmadığını yazmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, Washington'ın Moskova ve Kiev'in şu aşamada çatışmayı sona erdirmeye hazır olmadığına inandığını dile getirmişti. Levitt, Trump'ın Ukrayna'daki durum hakkında daha sonra "ek açıklamalar" yapmayı planladığını da sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/brezilya-abd-tarifelerine-karsi-misilleme-onlemler-alma-surecini-baslatti-1098910235.html
abd
rusya
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098630431_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1aa5e334a2df5c333b8f3a29ee87867e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya, ukrayna, donald trump, le point, vladimir zelenskiy, avrupa, avrupa birliği
abd, rusya, ukrayna, donald trump, le point, vladimir zelenskiy, avrupa, avrupa birliği
Batı basını: Trump, Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerde bir engel olarak görüyor
10:29 29.08.2025 (güncellendi: 10:34 29.08.2025)
ABD Başkanı Trump’ın, Kiev’i Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasının ve Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözümünün önünde bir engel olarak gördüğü belirtildi.
Fransız Le Point dergisi, kaynaklarına dayandırdığı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerin yeniden başlatılması önünde engel olarak gördüğünü kaydetti.
Yazıda, “Trump'ın önceliği, Rusya ile işlevsel ilişkinin yeniden tesis edilmesi. Onun görüşüne göre Ukrayna bunun önünde bir engel” ifadesi kullanıldı.
Atlantic dergisi dün, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin gerçekçi olmayan talepleri nedeniyle Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerden memnun olmadığını yazmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, Washington'ın Moskova ve Kiev'in şu aşamada çatışmayı sona erdirmeye hazır olmadığına inandığını dile getirmişti. Levitt, Trump'ın Ukrayna'daki durum hakkında daha sonra "ek açıklamalar" yapmayı planladığını da sözlerine eklemişti.