Batı basını: Trump, Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerde bir engel olarak görüyor

ABD Başkanı Trump’ın, Kiev’i Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasının ve Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözümünün önünde bir engel olarak gördüğü... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Fransız Le Point dergisi, kaynaklarına dayandırdığı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerin yeniden başlatılması önünde engel olarak gördüğünü kaydetti.Yazıda, “Trump'ın önceliği, Rusya ile işlevsel ilişkinin yeniden tesis edilmesi. Onun görüşüne göre Ukrayna bunun önünde bir engel” ifadesi kullanıldı.Atlantic dergisi dün, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin gerçekçi olmayan talepleri nedeniyle Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerden memnun olmadığını yazmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, Washington'ın Moskova ve Kiev'in şu aşamada çatışmayı sona erdirmeye hazır olmadığına inandığını dile getirmişti. Levitt, Trump'ın Ukrayna'daki durum hakkında daha sonra "ek açıklamalar" yapmayı planladığını da sözlerine eklemişti.

