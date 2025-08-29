Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/bati-basini-trump-ukraynayi-rusyayla-iliskilerde-bir-engel-olarak-goruyor-1098910893.html
Batı basını: Trump, Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerde bir engel olarak görüyor
Batı basını: Trump, Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerde bir engel olarak görüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Kiev’i Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasının ve Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözümünün önünde bir engel olarak gördüğü... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T10:29+0300
2025-08-29T10:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya
ukrayna
donald trump
le point
vladimir zelenskiy
avrupa
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098630431_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_3d002404e853fe623156c81cde581521.jpg
Fransız Le Point dergisi, kaynaklarına dayandırdığı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerin yeniden başlatılması önünde engel olarak gördüğünü kaydetti.Yazıda, “Trump'ın önceliği, Rusya ile işlevsel ilişkinin yeniden tesis edilmesi. Onun görüşüne göre Ukrayna bunun önünde bir engel” ifadesi kullanıldı.Atlantic dergisi dün, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin gerçekçi olmayan talepleri nedeniyle Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerden memnun olmadığını yazmıştı.Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, Washington'ın Moskova ve Kiev'in şu aşamada çatışmayı sona erdirmeye hazır olmadığına inandığını dile getirmişti. Levitt, Trump'ın Ukrayna'daki durum hakkında daha sonra "ek açıklamalar" yapmayı planladığını da sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/brezilya-abd-tarifelerine-karsi-misilleme-onlemler-alma-surecini-baslatti-1098910235.html
abd
rusya
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098630431_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1aa5e334a2df5c333b8f3a29ee87867e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, donald trump, le point, vladimir zelenskiy, avrupa, avrupa birliği
abd, rusya, ukrayna, donald trump, le point, vladimir zelenskiy, avrupa, avrupa birliği

Batı basını: Trump, Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerde bir engel olarak görüyor

10:29 29.08.2025 (güncellendi: 10:34 29.08.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
ABD Başkanı Trump’ın, Kiev’i Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasının ve Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözümünün önünde bir engel olarak gördüğü belirtildi.
Fransız Le Point dergisi, kaynaklarına dayandırdığı yazısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı Rusya’yla ilişkilerin yeniden başlatılması önünde engel olarak gördüğünü kaydetti.
Yazıda, “Trump'ın önceliği, Rusya ile işlevsel ilişkinin yeniden tesis edilmesi. Onun görüşüne göre Ukrayna bunun önünde bir engel” ifadesi kullanıldı.
Atlantic dergisi dün, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin gerçekçi olmayan talepleri nedeniyle Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı yetkililerden memnun olmadığını yazmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, Washington'ın Moskova ve Kiev'in şu aşamada çatışmayı sona erdirmeye hazır olmadığına inandığını dile getirmişti. Levitt, Trump'ın Ukrayna'daki durum hakkında daha sonra "ek açıklamalar" yapmayı planladığını da sözlerine eklemişti.
Brezilya bayrağı - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
Brezilya, ABD tarifelerine karşı misilleme önlemler alma sürecini başlattı
10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала